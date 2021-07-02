IMF：Fed最快可能2022年底就須升息 上半年先縮減購債 

國際貨幣基金 (IMF) 周四 (1 日) 表示，美國聯準會可能得在 2022 年底或 2023 年初升息，理由是政府擴大支出，將使通膨維持在高於 2% 長期平均目標的水準。IMF 並上修今年美國經濟成長率預估至 7%。

IMF 學者在第四條款磋商 (Article IV Consultation) 的總結聲明中表示，Fed 可能在 2022 年上半年開始縮減購債。此報告是 IMF 會晤各國議員和官員之後，對各國經濟和金融情勢發展的評估結果。

IMF 說：「在這個政策過渡時期的管理，包括確保貨幣政策繼續強力支持經濟，以及終將縮減購債並結束貨幣寬鬆，都需要在有限的時間內進行靈活的溝通。」

估美今年 GDP 成長 7%

Fed 偏好的通膨指標，也就是美國個人消費支出 (PCE) 物價指數，在 5 月年漲 3.9%。Fed 主席鮑爾多次表示，通膨升溫是暫時性的。

IMF 也預期 PCE 物價指數上漲是過渡性質的，預估漲幅最高將達到 4.3%，到 2022 年底減緩至 2.5%，但這仍高於 Fed 目標。

根據 Fed 6 月開會發布的經濟預測，今年 PCE 物價指數漲幅將擴大到 3.4%，但 2022 年收斂為 2.1%，後年漲幅為 2.2%。

IMF 學者表示，美國總統拜登推動的「美國就業計畫」(以基礎建設為主) 和「美國家庭計畫」(以社福措施為主)，將使美國 2022 年到 2024 年的 GDP 增加 5.25%，並使人民所得和生活水準獲得持久的提升。。

IMF 表示，若兩項計畫都獲國會批准，美國今年將擴張 7%，創 1984 年迄今最快增速，高於 4 月所估的 6.4%。2022 年成長率預測也從 4 月的 3.5% 提高到 4.9%。

根據 IMF 聲明，「前所未見的財政和貨幣支持，加上確診人數下降，應該能大幅提升未來幾個月的經濟活動。儲蓄將被拿出來花用，需求將回到人與人之間的服務，而枯竭的存貨將回補。」