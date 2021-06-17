〈紐約匯市〉Fed釋鷹派訊號 估首次升息提前到2023年 美元升抵六周高點

美元對主要貨幣周三 (16 日) 攀高，美國聯準會 (Fed) 保持貨幣寬鬆不變，但公布的最新經濟預期顯示通膨將轉強，且利率預測點狀圖顯示，2023 年底前至少會升息兩次，美元上揚，站上六周高點。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.63% 至 91.103，是 5 月 6 日以來最高。

Fed 周三決議保持當前寬鬆政策不變，以支撐就業市場繼續復甦，但利率預測點狀圖顯示，超過半數決策官員預料 2023 年至少會升息兩碼 (每次 1 碼)。

此外，Fed 並大幅提高今年通膨率預測值至 3.4%，比 3 月所估高了 1 個百分點，但強調物價上漲仍是暫時性現象，之後將回落。對今年的經濟成長率預測也提高到 7%。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「很有趣，Fed 做的已經不只是承認通膨升溫和美國經濟動能強勁，從最新經濟預測來看，Fed 基本上已經轉向更鷹派的立場。」

美元對日圓升值 0.39% 至 110.49 日圓，是 4 月 6 日來最高。

英鎊兌美元翻黑走低，貶值 0.49%。周三稍早的官方數據顯示，英國 5 月通膨率意外超過英國央行 (BOE) 的 2% 目標，曾帶動英鎊兌美元升值。

美元今年的反彈走勢進入 5 月後欲振乏力，因投資人開始相信，Fed 為了支撐經濟將保持低利率更長一段時間。分析師說，雖然 6 月的新措辭不代表政策將立即轉變，但確實替美元提供更多支撐。

Monex Europe 資深外匯市場分析師 Simon Harvey 說：「我們將回到美元溫和上揚的光景，在 8 月底傑克森洞央行年會、9 月 Fed 例行會議到來以前，經濟數據在這個夏天將占據重要地位。」

而在加密貨幣市場，比特幣近期漲勢似乎暫時失去動能，下跌 4.34% 至 38430.03 美元。

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