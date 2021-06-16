Fed利率決策出爐前股匯齊挫 台幣翻貶收27.691元

在美國聯準會 (Fed) 利率決策會議出爐前夕，投資人獲利了結，使得台北股匯今 (16) 日齊挫，亞幣普遍走貶，加上外資偏向匯出，台幣午後由升轉貶，以 27.691 元作收，貶值 3.9 分，台北外匯市場成交值 10.26 億美元。

台指期今天結算，台股主要電子權值股普遍熄火，終場下挫 63 點，收在 17307 點，外資終止連 3 個交易日買超，反手賣超 181.9 億元，三大法人合計賣超 172.89 億元。

匯市方面，在出口商拋匯下，新台幣兌美元早盤最高升抵 27.628 元，但午盤後豬羊變色，外資偏向匯出，本土壽險、投信等也進場買美元，台幣應聲翻貶，但仍守住 27.6 字頭。

新台幣兌美元終場收在 27.691 元，貶值 3.9 分，為連續兩個交易日走貶，台北外匯市場成交值 10.26 億美元。

Fed 召開最新利率政策會議，投資人靜待決議結果出爐，並關切 Fed 對通膨的看法，因此，外資操作偏保守，資金回流美元，推升美元指數來到 90.5 附近，觸及一個月高點。

觀察主要亞幣表現，台幣今日貶值約 0.14%，韓元、泰銖同步走貶，而人民幣與日圓小升約 0.13%。歐元及英鎊則互有升貶。

台灣央行也將於明 (17) 日舉行理監事會議，市場預估，在本土疫情衝擊下，第 2 季利率仍將「連五凍」，維持在 1.125% 的歷史低點，但央行可能會再度上修今年經濟成長率的估值，甚至會突破 5%。