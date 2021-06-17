〈美股盤後〉Fed預測2023年升息 鷹派訊息驚動美股齊跌

週三 (16 日) 美國聯準會 (Fed) 公布 6 月利率會議結果，將升息預期提前到 2023 年，鷹派訊息促使美債殖利率跳漲、黃金下滑、美元上漲，美股擴大跌幅，四大指數終場同步挫低，道瓊收黑逾 265 點。

聯準會結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策按兵不動，維持每月買債計劃，但大幅提高通膨和經濟成長預期，而且過半委員預測 2023 年底前可能會升息 2 次。

會議聲明公布前，週三 Fed 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 5209 億美元，連續 6 個交易日超過 5000 億美元。

政經消息方面， 美國總統拜登和俄羅斯總統普丁在日內瓦舉行首次峰會，會後雙方宣布恢復軍備控制談判，以及同意遣返大使、恢復了自 4 月以來一直中斷的外交關係。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.76 億例，死亡數突破 382 萬例，美國累計確診超過 3349 萬例，累計死亡數超過 60 萬。印度累計確診超過 2963 萬例，巴西累計確診 1753 萬例。

世衛組織 (WHO) 稱，Delta 新冠現已傳播到 80 個國家 / 地區，並且還在不斷變異當中，該變種現在占美國所有確診病例的 10%，高於上週的 6%。

週三 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 265.66 點，或 0.77%，收 34,033.67 點。

標普 500 指數下跌 22.89 點，或 0.54%，收 4,223.70 點。

那斯達克指數下跌 33.17 點，或 0.24%，收 14,039.68 點。

費城半導體指數下跌 24.97 點，或 0.77%，收 3,201.01 點。

標普 11 大板塊幾乎所有板塊淪陷，公用事業、必需消費品和材料領跌，僅非必需消費品收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王兩好三壞。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.39%；臉書 (FB-US) 下跌 1.68%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.95%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.38%。

道瓊成分股跌多漲少。陶氏化學 (DOW-US) 跌 2.42%；沃爾瑪 (WMT-US) 跌 2.03%；3M(MMM-US) 跌 1.84%；波音 (BA-US) 跌 1.73%。Merck(MRK-US) 漲 1.2%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.7%。

費半成分股幾乎全跌。II-VI(IIVI-US) 挫跌 3.06%；Cree(CREE-US) 跌 2.73%；Brooks Automation(BRKS-US) 跌 2.63%；美光 (MU-US) 跌 2.06%；科磊 (KLAC-US) 跌 1.46%；應用材料 (AMAT-US) 跌 1.20%。Marvell 上漲 0.97%。

台股 ADR 全倒 。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.20%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.86%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.67%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.17%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.38% 至每股 130.13 美元。蘋果 CEO 庫克週三抨擊，歐盟研擬的數位市場法 (DMA) 將迫使其允許用戶在蘋果 App Store 之外安裝軟體，這並不符合用戶最佳利益。

通用汽車 (GM-US) 上漲 1.60% 至每股 61.76 美元。通用汽車擴大 2025 年前電動車和自駕車的投資計畫，將加碼 30% 至 350 億美元。

Wolfe Research 將三大航線股價升至「優於大盤」評級後，郵輪股普漲，皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 揚升 1.94%、嘉年華郵輪 (CCL-US) 上漲 2.34%、挪威郵輪 (NCLH-US) 上漲 2.62%。

花旗 (C-US) 下跌 3.20% 至每股 71.46 美元。該公司週二警告，固定收益部門更疲軟，預估第二季交易業務營收可能會下降 30%。

甲骨文 (ORCL-US) 下跌 5.59% 至每股 77.08 美元。甲骨文週二盤後公布 2021 會計年度第四季財報，雖然營收、獲利皆優於分析師預期，但財測不理想。

Roblox(RBLX-US) 大跌 7.99% 至每股 82.59 美元。美國熱門線上遊戲平台 Roblox 公布 5 月每日活躍用戶數報 4300 萬，雖較去年同期增長 28%，仍較 4 月減少 30 萬。

經濟數據

美國 5 月營建許可總數報 168.1 萬戶，預期 173 萬戶，前值自 176 萬戶下修至 173.3 萬戶

美國 5 月營建許可月增率報 - 3.0％，預期 - 0.2%，前值 0.3%

美國 5 月新屋開工年化總數報 157.2 萬戶，預期 165 萬戶，前值自 156.9 萬戶下修至 151.7 萬戶

美國 5 月新屋開工年化月增率報 3.6％，預期 5.2%，前值自 - 9.5% 下修至 - 12.1%

華爾街分析

聯準會一如預期並未採取任何行動，利率按兵不動，但大幅調高通膨預期，提前升息時間框架，這顯示 Fed 開始更嚴肅地對待美國通膨速度。

對 Fed 提前了下一次升息的時間框架，Pictet Wealth Management 資深美國經濟學家 Thomas Costerg 表示，這是一個鷹派意外。Fed 似乎對接種疫苗的速度和逐漸取消防疫措施感到驚訝。

Aberdeen Standard Investments 的副首席經濟學家 James McCann 說，這不是市場預期的，Fed 現在釋出訊號，需要更快地升息，這種立場變化與 Fed 聲稱近期通膨飆升是暫時的說法有些自相矛盾。

儘管聯準會主席鮑爾警告不要過分解讀利率點陣圖的升息預期。德銀稱：「多數官員目前預計，Fed 最早將在 2023 年開始上調關鍵利率，暗示在價格風險上升下，Fed 正在加快其政策正常化的時間表。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主