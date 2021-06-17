再撐一下！輝瑞CEO：明年底前全球恢復正常生活

輝瑞 (Pfizer) 執行長 Albert Bourla 預期，隨著疫苗供給提升，已開發國家今年底前可望回歸正常生活，全世界也將於明年底前恢復正常運作。

Bourla 周三 (16 日) 接受 CNBC 訪問時表示，明年底前，大多數國家應該都能擁有足夠國內民眾接種的疫苗，已開發國家今年底可能就足以達到這個水準。

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 合作的新冠疫苗，在上周達到 10 億劑里程碑，兩家公司今年產量目標上看 30 億劑。兩家公司先前承諾提供中低收入國家 20 億劑疫苗。

輝瑞和 BNT 也已經承諾供貨 5 億劑給美國，該疫苗施打兩劑 (中間間隔三周)，因此這個數量足以供應 2.5 億人施打。而美國已經承諾，將撥出這些疫苗的一部分給中低收入國家。

美國迄今已經承諾供應全球 8000 萬劑疫苗，貨源除了輝瑞及 BNT，還有莫德納 (MRNA-US)、嬌生 (JNJ-US) 和阿斯特捷利康 (AZN-US)。

Bourla 表示，輝瑞共和超過 120 個國家簽約，已開發國家因為比較早簽約，因此目前大部分疫苗供貨到這些地區。不過下半年開始，隨著已開發國家完成接種計畫，疫苗也將逐漸流向中等收入國家。

針對新冠肺炎，輝瑞準備製造疫苗加強劑 (booster)，並研發其他療法，包括輝瑞一款試驗性口服新冠藥物。Bourla 先前表示，完整接種疫苗的民眾在 12 個月過後可能需要施打增強劑。