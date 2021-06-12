〈美股盤後〉科技股領軍 標普連2天創新高 那指周漲近2%

投資人把通膨升溫疑慮暫擺一旁，美國 10 年期公債殖利率保持在 1.5% 以下，科技股領漲，AMC、GameStop 等迷因股溫和反彈，美股四大指數周五 (11 日) 全面上漲，標普 500 收盤連兩日創新高。

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 寫下 13 年來最大漲幅，但美債殖利率卻走低，市場似乎開始相信聯準會 (Fed) 對暫時性通膨的說法，並把目光轉移到 Fed 下周的 6 月決策會議。10 年期美債殖利率周四一度觸及 1.43%，創三個月低點，周五報 1.462%，本周累計下跌 9.7 個基點，是一年來最大單周跌幅。

隨著殖利率下滑，那斯達克綜合指數本周勁揚 1.9%，漲幅傲視主要指數。標普 500 周線連三漲，累計攀升 0.4%，道瓊周跌 0.8%，費半微跌 0.13%。

七大工業國集團 (G7) 將公開為至少 15% 的全球最低企業稅率背書，各國領袖還將宣布新稅收將依據跨國公司實際業務地點課稅，而非總部所在地。

美國財政部、Fed 等監管機關周五表示，華爾街必須趕快停用倫敦銀行間同業拆款利率 (Libor)，是迄今對該基準利率發布的最嚴厲警告。

美國眾議院提出五項對付科技業壟斷的立法草案，亞馬遜、蘋果、臉書和 Google 等大型科技公司可能被迫分拆公司，或放棄自有品牌產品。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 1.75 億例，死亡數突破 377.6 萬例。美國累計確診超過 3343 萬例，逾 59.9 萬人病故。印度累計確診超過 2927 萬例，巴西累計確診 1721 萬例。

周五 (11 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數上漲 13.36 點，或 0.04%，收 34,479.60 點。

標普 500 指數上漲 8.26 點，或 0.19%，收 4,247.44 點。

那斯達克綜合指數上漲 49.09 點，或 0.35%，收 14,069.42 點。

費城半導體指數上漲 13.85 點，或 0.43%，收 3,210.06 點。

標普 500 指數 11 個類股有八個上漲表現，金融股和科技股領漲，醫療股跌最重。(圖: Finviz)

科技五大天王兩好三壞。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.98%；臉書 (FB-US) 跌 0.36%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.08%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.25%。

道瓊成分股漲跌互見。開拓重工 (CAT-US) 跌 2.2%；嬌生 (JNJ-US) 跌 1.3%；聯合健康 (UNH-US) 跌 0.9%。美國運通 (AXP-US) 上漲 1.4%；高通 (GS-US) 漲 1.1%，麥當勞 (MCD-US) 漲 1%。

費半成分股漲多跌少。輝達 (NVDA-US) 勁揚 2.3%，CMC Materials(CCMP-US) 漲 1.3%，英特爾 (INTC-US) 漲 0.82%。MKS Instruments(MKSI-US) 跌 2.08%，Cree(CREE-US) 跌 1.71%。

台股 ADR 好壞參半，變動不大 。台積電 ADR(TSM-US) 微漲 0.01%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.23%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.32%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.12%。

焦點個股

特斯拉 (TSLA-US) 小跌 0.04％至 609.89 美元。最新電動車 Model S Plaid 周四正式開賣，從 0 加速到 60 英里不用 2 秒，售價 13 萬美元，開賣當天交貨 25 輛車，特斯拉表示將慢慢調升產能，初期每周生產數百輛，下季達到每周約 1000 輛目標。

Biogen(BIIB-US) 重挫 4.4%，拖累標普 500 醫療類股挫跌 0.7%。美國食品藥物管理局 (FDA) 本周一批准 Biogen 阿茲海默用藥「Aduhelm」，是 18 年來首款獲准的該病症藥物，但批准迄今已有三名專家小組成員請辭，愈來愈多聲音批評並無強烈證據支持該藥能對抗阿茲海默症。

其他迷因股溫和反彈，AMC(AMC-US) 上漲 15.4%，漲勢較突出，GameStop(GME-US) 漲 5.8%，Clover Health(CLOV-US)，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 漲 1.2%。

周四一度狂飆 1400% 的丹麥生物製藥公司 Orphazyme(ORPH-US) 周五 (11 日) 回跌，收盤下挫 55.57%。

資安股大漲，近期網攻事件頻傳，麥當勞周五成為肉品巨擘 JBS 和輸油管商 Colonial Pipeline 之後最新受害者。Cloudflare(NET-US)、CrowdStrike(CRWD-US)、Zscaler(ZS-US) 都收高，且本周上漲至少 10%， First Trust 那斯達克網路安全 ETF 寫下三個月來最大周漲幅。

關鍵數據

美國 6 月密大消費者信心初值報 86.4，預期 84.2，前值 82.9

華爾街分析

Piper Sandler 市場技術策略師 Craig Johnson 說，5 月 CPI 漲幅雖然高於市場預期，但市場不太驚訝，大致消化過後認為目前還是暫時現象，公債市場似乎也同意暫時性通膨的前景。

美國銀行財富管理公司資深投資策略師 Rob Haworth 認為，經濟成長和通膨仍活絡，並支撐風險資產，「看到利率下降並保持在低檔是件很有意思的事，似乎代表市場相信 Fed 會保持寬鬆久一點。」

BCA 研究公司首席市場策略師 Peter Berezin 說：「迷因股的漲跌對股市大方向沒有太大影響，話雖如此，投資人對迷因股的興趣愈來愈濃厚，中期而言對股市是利多... 因為迷因股熱潮會吸引資金投入股市，並在這個過程中提高價格和流動性。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主