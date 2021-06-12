WSJ：眾議院將提草案 亞馬遜、蘋果等科企恐被迫剝離資產

外媒報導指出，為削弱科技巨頭在市場的主導地位，美國眾議院準備在周五 (11 日) 提出兩黨立法草案，亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 在內等大型科技公司恐被迫拆分公司或放棄自有品牌產品。

《華爾街日報》指出，該項草案被稱作《終止平台壟斷法》(Ending Platform Monopolies Act)，法案稱：「當覆蓋平台的營運商持有或控制除了平台之外的業務，而引發無法協調的利益衝突時，則屬於非法。」措辭在草案定案前仍可能變更。

上述僅為國會擬議的五項法案之一，其餘法案關注議題包含資料可攜權 (data portability)，或是大型企業進行收購案時可能構成的競爭威脅等。

不過，並非所有的科技公司都將面臨限制。《華爾街日報》引述相關文件指出，上述立法僅針對市值達 6,000 億美元或以上，以及月活躍用戶數超過 50 萬的大型科技公司。

知情人士透露，目前僅亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US) 和 Google 符合條件，沃爾瑪 (WMT-US) 雖經營電商市場且擁有自家品牌產品，由於市值僅 3,920 億美元，因此未被列入。

以亞馬遜為例，該公司經營全球最大的第三方平台，同時在平台上銷售自家品牌的同類產品或服務，與第三方賣家形成競爭關係，此外，亞馬遜定價政策往往有利於自家產品，導致賣家利益受到損害。

一旦草案順利過關，亞馬遜恐被迫將旗下業務分拆為兩個獨立網站，一個提供給第三方賣家，一個用於第一方，或是自家產品面臨資產剝離甚至停售的命運。目前亞馬遜旗下擁有數十個品牌，接近 16 萬種產品，包含 Kindle 電子閱讀器、智慧音箱 Amazon Echos 以及機上盒裝置 Fire TV 等。

除了眾議院以外，上述草案還須獲得參議院共和黨人的大力支持，雖然共和黨人為科技巨頭日益擴張的權力感到擔憂，也有許多人對改變反壟斷法抱持懷疑。