INA：晶片短缺將於7月開始緩解 年底恢復正常

墨西哥的汽車零組件協會 INA 預估，導致全球汽車業停產的嚴重晶片短缺情況將在 7 月緩解，並在今年年底恢復正常。

據 IHS Markit 的數據，光在北美地區就有多家車廠停產，車商在 5 月產量將預估產量下修 116 萬輛，年初以來每個月的產量下修幅度持續擴大。

所幸短缺有逐漸消退的跡象，INA 國外貿易主管 Alberto Bustamante 周四接受採訪時表示，晶片短缺將在 7 月下旬開始緩解，並在 12 月恢復正常。

汽車業在去年疫情爆發後取消車用晶片訂單，晶圓代工產能轉而支應消費性電子，然而當疫情趨緩、汽車業開始提升產量，晶圓代工產業卻無產能可支應。

Bustamante 指出，主要經濟體的疫苗接種率穩步上升，感染人數減少，有助於汽車業恢復正常。

他表示，去年墨西哥汽車零組件產量因疫情大幅下滑 20% 之後，預計今年的產值將成長近 18%，達到 924 億美元，並預計明年將完全恢復至疫情前的水平。

汽車業是墨西哥重要產業之一，約有超過 85 萬名勞工，也是最大的外匯收入來源。

Bustamente 表示，每輛在美國組裝的汽車都包含價值 5500 美元的墨西哥製零件，他預測，受惠於修訂後北美貿易協定鼓勵更多區域生產等因素，2023 年墨西哥汽車零組件產值可能會超過 1020 億美元。