〈美股盤後〉十年期美債殖利率跌破1.44% 迷因股墜落 標普刷新高

週四 (10 日) 美國勞工部公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 創 2008 年 8 月以來最大增幅，華爾街似乎將當前通膨數字視作暫時的。十年期美債殖利率跌破 1.44%，來到 3 月以來的新低，恐慌指數 VIX 暴跌，迷因股墜落，醫療保健、科技股領漲，標普指數收盤來到 4,239.18 點，創歷史新高。

歐洲央行週四維持三大關鍵利率不變，並上調經濟復甦預期。聯準會 (Fed) 下週將召開 6 月例行利率會議，週四 Fed 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模再創新高，來到 5349 億美元，連續兩天超過 5000 億美元。

地緣政治消息方面，美國貿易代表署 (USTR) 週四 (10 日) 發布新聞稿證實，美國貿易代表戴琪和台灣經貿談判代表鄧振中週四晚間進行首場視訊會談，並決定在數週內舉行第 11 屆台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 談判。

G7 峰會前，美國總統拜登週四前往英國度假勝地卡比斯灣與英國首相強生進行私人會面，強生讚拜登是一股清流，因為拜登下定決心與盟友合作解決氣候變化、新冠疫情和國安等重要全球問題。

拜登會後宣布，美國將向世界上最貧窮的國家捐贈 5 億劑輝瑞疫苗，不帶任何附加條件，此舉單純是為了挽救生命。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.74 億例，死亡數突破 376 萬例，美國累計確診超過 3342 萬例，累計死亡數超過 59.8 萬。印度累計確診超過 2918 萬例，巴西累計確診 1712 萬例。

美國疫情升溫，週三通報的新增確診超過 22,314 例，一週多來首次單日確診突破 2 萬，7 日平均值也有所上升，每日新增確診和死亡人數連續三天上升。

拜登目標在 7 月 4 日前讓 70% 美國成年人至少接種一劑疫苗，目前來看，還有約 1570 萬美國成年人需要接種至少一劑疫苗才能實現。

外媒週四報導，洩露的 G7 公報草案中寫到，G7 領袖將呼籲世衛 (WHO) 對冠狀病毒的起源進行新的、透明的調查，G7 成員國計劃明年至少增配 10 億劑疫苗，期望明年底終結全球疫情。

週四 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 19.10 點，或 0.06%，收 34,466.24 點。

標普 500 指數上漲 19.63 點，或 0.47%，收 4,239.18 點。

那斯達克指數上漲 108.58 點，或 0.78%，收 14,020.33 點。

費城半導體指數上漲 37.73 點，或 1.19%，收 3,196.21 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收漲，醫療保健、房地產和資訊科技板塊領漲。金融、材料和工業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果跌落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.80%；臉書 (FB-US) 漲 0.67%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.09%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.44%。

道瓊成分股多收高。高盛 (GS-US) 下跌 2.36%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.56%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.80%；波音 (BA-US) 漲 0.12%；旅行家 (TRV-US) 跌 0.47%；默克 (MRK-US) 上漲 2.85%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.86%。

費半成分股勁揚。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.67% 應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.86%；美光 (MU-US) 上漲 0.79%；AMD (AMD-US) 上漲 2.00%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.38%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.00%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.95%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.43%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.43%。

個股消息

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.95% 至每股 118.24 美元。日媒傳出台積電考慮赴日設廠，選址可能在索尼熊本工廠附近。

迷因股不支倒地。GameStop (GME-US) 暴跌 27.16% 至每股 220.39 美元，跌幅為 3 月以來最高。

Aethlon medical (AEMD-US) 暴跌 36.05%、AMC 娛樂 (AMC-US) 暴跌 13.25%、黑莓 (BB-US) 大跌 8.26%、Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 下跌 8.05%。

GameStop 週四暴跌 27.16% (圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.80% 至每股 126.11 美元。蘋果聘請前 BMW 高層 Ulrich Kranz 以重啟電動汽車項目

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.89% 至每股 610.12 美元。特斯拉日內將舉行改良款「Model S」高性能版本「Model S Plaid」的發表會。

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.09% 至每股 3,349.65 美元。週四傳出歐盟將對亞馬遜祭出 4.25 億美元天價罰款，理由是亞馬遜違反隱私法規定。

英特爾 (INTC-US) 上漲 0.67% 至每股 57.38 美元。英特爾有意以超過 20 億美元收購半導體新創企業 SiFive。

經濟數據

美國上周 (6/5) 初領失業金報 37.6 萬人，預期 37 萬人，前值 38.5 萬人

美國上周 (5/) 續領失業金報 349.9 萬人，預期 365 萬人，前值自 377.1 萬人下修至 375.7 萬人

美國 5 月 CPI 年增率報 5%，預期 4.7％，前值 4.2%

美國 5 月 CPI 月增率報 0.8%，預期 0.4％，前值 0.8%

美國 5 月核心 CPI 年增率報 3.8%，預期 3.4％，前值 3.0%

美國 5 月核心 CPI 月增率報 0.7%，預期 0.4％，前值 0.9%

華爾街分析

高盛首席財務長 Stephen Scherr 表示，通膨持續飆升將對市場和主要銀行產生負面影響。

Commonwealth Financial Network 資深全球投資分析師 Anu Gaggar 表示，CPI 泡沫目前仍在持續，但由於基期效應和被壓抑的需求壓力，這可能無法給大通膨辯論明確的回答。

Anu Gaggar 認為，投資人需要解讀債市走勢，10 年期美債殖利率回落到 3 月初的水準，這表明債市和聯準會的想法一致，即通膨是暫時的，不需在短期內減少貨幣刺激。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主