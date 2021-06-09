拜登基建談判破裂 增稅、資金規模談不攏

週二 (8 日) 美國總統拜登 (Joe Biden) 與眾議院議員卡皮託 (Shelley Moore Capito) 連日的基建談判宣告失敗，雙方就資金規模、企業增稅存在重大分歧，由於未能達成共識，拜登正轉向尋求新的基建法案盟友。

拜登早前將 2.25 兆美元基建提案規模調降至 1.7 兆美元，希望爭取共和黨和部分民主黨人的支持，近日拜登和美國國會參議院共和黨成員卡皮託展開談判。

週二卡皮託提出 3300 億美元的基建規模提案，這與拜登 1.7 兆美元的提案天差地別。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週二對基建談判發表白宮聲明，拜登對卡皮託感到無比失望，卡皮託團隊的最新提案沒有滿足美國的基本需求。

卡皮託則無法妥協拜登堅持的企業增稅提議，卡皮託在一份聲明中說：「在誠心誠意談判，並取得重大進展，以更接近拜登想要的東西後，我對他的決定感到失望。」

目前拜登將基礎建設談判轉移到兩黨小組。這一個由兩黨參議員組成小組日內將會面，討論基建計畫的下一步。兩黨小組成員有國共和黨籍聯邦參議員凱希迪 (Bill Cassidy)、米特羅姆尼 (Mitt Romney) 和羅布波特曼 (Rob Portman) 等人，民主黨議員希內瑪 (kirsten Sinema) 和喬曼欽 (Joe Manchin) 等搖擺州議員也將出席。

早前兩黨小組提出拜登的基建計畫替代方案，成本約為拜登提案的一半，略超過 1 兆美元。

拜登週三將開始上任後的首次外訪，前往歐洲參加將 G7 峰會、北約峰會、美歐和美俄峰會，拜登預計出訪歐洲期間，將指定主要內閣成員和白宮助理與跨黨派小組保持聯絡。