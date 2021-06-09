AI選股基金也買迷因股 清倉特斯拉、亞馬遜

Reddit 知名論壇「WallStreetBets」等美國社交平台熱炒「迷因股」(meme stocks)，帶來軋空潮席捲金融市場，就連人工智慧 (AI) 選股的基金 AMOM 也相挺買進。

週三 (9 日) 外媒報導，韓國首爾的金融科技集團 QRAFT 旗下的人工智慧增強美國大型股動能主動型 ETF (AMOM-US) 本月將主要科技公司從其投資組合中移除，轉向買入零售類股和其他疫情時代的輸家類股。

韓國首爾的金融科技集團 QRAFT 旗下的人工智慧增強美國大型股動能主動型 ETF (AMOM-US) 2019 年 5 月 21 日於紐約上市，其主要投資標的為美國科技股。AMOM 基金為主動型 ETF，利用專有的人工智慧系統，追蹤美國大型股，依據現有市場趨勢選股，做出增持、減持或移除等決定。

AMOM 過去曾準確預測特斯拉的股價波動，在去年下半年開始多次精準賣高、買低特斯拉股票。

機器在決策時不會有偏向性也不會有情緒，無法解釋原因，但 AMOM 預測本月特斯拉、亞馬遜、Nvidia 將出現價格下跌，於是在 6 月拋售了所有的特斯拉 (TSLA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 股票，這兩檔股票是其 5 月買入前三大個股，還排除了 Nvidia (NVDA-US)。

此外，AMOM 在資產組合中增持高通 (QCOM-US)、Snap (SNAP-US) 和 GameStop (GME-US)。

最令人意外的就是 GameStop ，AMOM 自首次加入基金以來，GameStop 股價已經上漲了 6% 以上。

Qraft 董事總經理兼亞太業務負責人 Geeseok Oh 提到：「很少有基金經理人會甘冒風險在投資組合中增加一檔迷因 (meme) 股，但 Qraft 的人工智慧模型沒有這樣的偏見。」

Geeseok Oh 稱，本月 AMOM 投資組合似乎正轉向疫情後交易，與上個月以大型科技股戰略相比，投資組合更加多元化。

6 月初 AMOM 的按投資組合權重排名前五名的股票有高通 (QCOM-US)、煙草公司菲利普莫里斯國際 (PM-US)、Snap (SNAP-US)、美國醫療設備公司愛德華生命科學 (EW-US) 和愛齊科技 (ALGN-US)。

該基金重新平衡後，AMOM 投資組合權重最大的前五名為臉書 (FB-US)，零售商沃爾瑪 (WMT-US) 和家得寶 (HD-US) 和 Adobe (ADBE-US) 以及半導體製造公司德州儀器 (TXN-US)。

AMOM 基金 2021 年迄今的總回報率為 11%，過去一年的總回報率超過 55%。