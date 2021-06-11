戴琪、鄧振中首度視訊會談 未來數週重啟TIFA！

美國貿易代表署 (USTR) 週四 (10 日) 發布新聞稿證實，美國貿易代表戴琪和台灣經貿談判代表鄧振中舉行首場視訊會談，將在數週內舉行第 11 屆台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 談判。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週一出席眾院外交事務委員會的聽證會上暗示，美國將與台灣重啟貿易投資談判。

週四晚間台灣經貿談判代表鄧振中和美國貿易代表戴琪進行首度視訊對話。

戴琪 (右)、鄧振中首度視訊會談 (圖片：WIKI、AFP)

該新聞稿指出，戴琪於會談中強調台美貿易及投資的重要性，並解釋拜登政府以勞工為核心的優先貿易議題。同時，戴琪還對於與台美多個組織共同關心的議題上持續合作。

戴琪和鄧振中亦承諾，將在美國在台協會 (AIT) 和駐美國台北經濟文化代表處 (TECRO) 共同主持下，於數週內召開第 11 屆台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 理事會會議，這是台美繼 2016 年 10 月最後一次召開會議後，首度重啟 TIFA 會談。

美國拜登政府公佈供應鏈計劃，以提高醫藥和晶片產量供應。美國智庫馬歇爾基金會台灣問題專家 Bonnie Glaser 曾表示，拜登政府施政目標是確保關鍵科技供應鏈安全無虞，尤其是中國在製造業占據主導地位，台美洽談 TIFA 將有所助益。