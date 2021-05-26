美房價漲不停 白宮：情況令人擔憂 正在監控房市  

白宮周二 (25 日) 表示，美國房價高漲，愈來愈多民眾無力負擔，拜登政府正在監控情況。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 說，房價漲勢令人擔憂，這已經影響到民眾取得住房和購屋能力，「我們認為有必要增加房屋供給，尤其是在一般大眾有能力負擔的這塊市場。」

美國房價大漲，反映供、需都很吃緊。疫情讓美國愈來愈多人在家上班、對生活空間需求增加，然而疫情過後木材和人力等短缺，抑制房屋供給。這些通膨升溫的跡象已經威脅到美國的經濟復甦。

莎琪坦言，房屋是美國家庭重要的財富來源，房價上漲讓他們成為受益者。但拜登政府並未透露將採取任何抑制房價漲勢的政策，僅重申為翻修獨棟房屋的家庭提供新貸款。

根據周二公布的數據，標普 CoreLogic Case-Shiller 房價指數顯示，全美 3 月房價比去年同期上漲 13.2%，是 2005 年 12 月迄今最大漲幅，且大於 2 月的 12% 年增幅。

數據也顯示，20 大城市 3 月房價比去年同期上漲 13.3%，比 2 月上漲 1.6%。以鳳凰城漲幅最驚人 (上漲 20%)，接著依序為聖地牙哥(19.1%) 和西雅圖(18.3%)。

美國聯邦住房金融管理局 (FHFA) 同日也公布，第 1 季房價指數年漲 12.6%，是 2020 年第 1 季漲幅的兩倍以上，反映疫情對美國房市的影響。

飆漲的房價可能嚇跑一些潛在買家，舉例來說，美國成屋銷售已經連跌三個月。