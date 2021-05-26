女股神失誤了！錯過維珍銀河最飆漲勢 

週二 (25 日) 科技股「女股神」凱薩琳伍德 (Cathie Wood) 領軍的方舟投資 (ARK Invest) 幾乎出清了所有維珍銀河持倉，卻錯過了這家公司史上最飆漲勢。

方舟太空探索 ETF (ARKX) 自 3 月 30 日掛牌交易以來，發行後不久擁有維珍銀河 22 萬多股，價值約近 700 萬美元。如今目前維珍銀河是太空探索 ETF 內最小的倉位 (約為 0.02%)，價值約 1200 美元。

維珍銀河上週末首次把載人的太空船，成功送上太空 (圖片：AFP)

維珍銀河上週末首次把載人的太空船，成功送上太空，預測明年初可以啟動太空觀光。試飛成功的消息一出，維珍銀河 (SPCE-US) 週一飆升 27.74% 至每股 26.89 美元，創下史上最大單日漲幅。

反觀凱薩琳伍德 (Cathie Wood) 的方舟自動技術與機器人 ETF (ARKQ) 已將維珍銀河全數拋售，而另一檔太空探索 ETF (ARKX) 中也幾乎將維珍銀河清空，簡言之，女股神完全錯過了維珍銀河史上最飆漲勢。

伍德早前拋售維珍銀河的主因是，維珍銀河因測試程序和商業航班的延誤，維珍銀河董事長 Chamath Palihapitiya 和創始人 Richard Branson 出售股票影響，維珍銀河股價開始跳水。

加上，亞馬遜創始人貝佐斯的太空公司藍色起源與特斯拉執行長馬斯克的 SpaceX 間的比拚激烈，維珍銀河股價相對喪失吸引力。

5 月初藍色起源宣布，將於 7 月 20 日動首航火箭載人太空任務，並且開賣機位，對維珍銀河股價又是一大打擊。

女股神伍德是近年來華爾街竄升最為迅速的明星經理人之一，去年全美表現最強六檔主流 ETF，有三檔出自她公司旗下，如今女股神光環不再，近期表現和去年截然相反，ARK 旗下最大的基金排名落在業界最差 2% 行列。

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