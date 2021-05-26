疫苗對青少年保護力100%！莫德納擬6月初向FDA申請使用權

莫德納（Moderna）(MRNA-US) 周二（25 日）表示，其新冠疫苗對青少年防護效力達 93% 至 100%，計畫在下個月向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權 (EUA)，有望成為繼輝瑞 (PFE-US) 後第二款對青少年有保護力的疫苗。

莫德納也表示，一旦順利通過 FDA 的緊急使用授權，下半年將大幅增加生產國、高中生使用的疫苗數量。本月初時，輝瑞與 BioNTech 已獲 FDA 批准，讓 12 至 15 歲兒童使用其生產的新冠疫苗。

莫德納針對 3,700 名以上、年齡介於 12 至 17 歲間的青少年進行臨床試驗，試驗結果發現，在施打兩劑疫苗的受測者，沒有觀察到染疫病例，而安慰劑組出現 4 起染疫病例，根據莫德納成人臨床試驗的病例定義，顯示防護效力達 100%。

莫德納執行長 Stephane Bancel 說：「mRNA-1273 在預防青少年感染新冠病毒有卓越成效，鼓舞了整個研究團隊，未來也繼續盡心力幫助結束新冠疫情。」

研究人員指出，目前尚未發現明顯的安全問題，副作用則與早期成人試驗中的一致，在注射第二劑疫苗後常見的副作用包括頭痛、疲勞、肌肉痠痛與發冷。

新數據公布前，莫德納曾在一份報告中指出，早期數據顯示，至少接種一劑疫苗的 12 歲至 17 歲青少年，對新冠病毒的有效性為 96%。

但莫德納後來試驗公布的最新數據顯示，至少接種一劑疫苗的青少年，防護效力為 93%，代表對輕症有防護效力。

由於青少年罹重病的可能性較低，莫德納使用美國疾病管制與預防中心（CDC）對感染性冠病毒的定義來計算此數據。病患只要出現新冠病毒其中一種症狀，且檢驗結果為陽性即列為感染。

FDA 批准緊急授權約需耗時一個月，如果莫德納能在 6 月初送交數據審查，便有望趕在夏季暑期課程與秋季課程前推出疫苗。先前輝瑞與 BioNTech 在 4 月 9 日向 FDA 申請其疫苗擴大適用年齡層，並在 5 月 10 日獲准。

美國衛生官員與專家表示，兒童接種疫苗被視為結束新冠疫情的關鍵，因此在兒童能接種疫苗前，國內不太可能實現群體免疫。群體免疫指人或動物群體中很大比例對傳染病有免疫力，使得其他沒有免疫力的個體因此受到保護而不被傳染。

美國的數據顯示，兒童占美國總人口比率的 20%，醫學專家表示，至少要有 70% 至 85% 的美國人口接種新冠疫苗才得以實現群體免疫，然而有部分成年人卻拒絕接種疫苗。此外，目前有越來越多的醫學專家認為，隨著變種病毒大肆傳播，群體免疫的希望越來越渺茫。