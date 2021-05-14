全球通膨山雨欲來 股市究竟適合看多或看空？

經濟學家間缺少共識，本就是生活的常態，針對近期最熱門的通膨話題，特別是這對股市的可能影響，他們之間的看法依然天差地遠。

如果現在有什麼共同點，那可能是全球各地都偏高的統計數據。

全球 CPI、PPI 創高

首先是生產者價格指數 (PPI) 及消費者物價指數 (CPI)。基於大宗商品價格飛漲、運輸成本上漲和半導體短缺，共同造就了全球 PPI 的揚升。

中國公布 4 月的 PPI 年增 6.8%，是近 3 年半以來的最快增長。煤炭、鋼鐵、水泥和玻璃的價格均強勁上漲，預計第 2 季仍將一路上漲。美國 4 月 PPI 的年增幅度，也達到 6.2%，同樣高於預期。

主要國家 CPI 年增率變化 (圖表取自行政院主計總處)

CPI 也是如此，中國 4 月 CPI 年增 0.9%，即使小於預期，但若剔除豬價下跌 21.4% 的影響力，由非食品漲幅來看，也已明顯攀升。美國 4 月 CPI 年增 4.2%，更是大幅超越預期。

中美兩大經濟體之外，先進國家通膨多數也已經升溫，發展中國家更已飽受物價飛升之苦，其中俄羅斯、巴西及土耳其，都不得不升息以對，土耳其更因這種「政治不正確」的決定，造成央行總裁被迫下台。

美國聯準會官員一再強調，當前的通膨是暫時性的，但這種解釋未能得到市場認可。不過人們對於通膨對股市的影響，則存有歧異。

對股市影響存在分歧

Jonathan Golub 領導的瑞信策略師認為，在過去一年中，通膨預期上升與股市的正回報同時發生。他們指出，「與最近市場回落不同的是，在通膨率較高的時期，股價往往會上漲」。

同樣觀察數據，Leuthold Group 從 CPI 與美股本益比的歷史走勢，得到完全不同的結論。

Leuthold 的 Chun Wang 說：「股票投資者可能感覺太熱，因為更高的通膨，在歷史上都伴隨著更低的股票估值。」

他認為，這一關係在過去兩年減弱，但基於目前已過高的股市估值，不需要太高的通膨升溫，就足以引發下跌行情。

(圖表取自彭博)

Leuthold 先前的報告中說，如果標普 500 指數的股價營收比及本益比，回到 1995 年的水準，即意味著指數要下跌 37%。

Truist Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 表示，最終，答案可能不在於是否有通膨，而在於通膨高或低。他表示，溫和通膨是健康的，但如果變得太熱太快，明顯就有麻煩了。