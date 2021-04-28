〈Fed會議前瞻〉聯準會4月決策 四大觀察要點

美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間周四凌晨宣布最新決策，市場預料將按兵不動，將關注聲明措辭變動和主席鮑爾會後記者會的談話。巴隆周刊 (Barron’s) 點出四個觀察重點：經濟展望、通膨看法、是否談到減碼購債、超額存款準備金利率 (IOER) 調整。

1、經濟展望

自聯邦公開市場委員會 (FOMC)3 月開會以來，美國經濟數據持續報喜，最重要的莫過於 3 月非農 (新增 91.6 萬人) 和 3 月零售銷售 (比 2 月勁增 9.8%)。

這使得市場格外關注，4 月聲明是否會提到經濟復甦動能增強，和受疫情打擊的產業的現況。Fed 在 3 月決策聲明中說，「經濟活動和就業指標最近已經回升，儘管受疫情影響最嚴重的領域依然疲軟」。

鮑爾 4 月受訪表示，美國經濟處於轉捩點，未來經濟成長和就業將轉強，不過疫情仍是一大威脅，Fed 將等到經濟完全復甦才會升息。Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 和 Thomas Simons 說：「鮑爾坦承美國經濟走到轉捩點，聲明也需反映這一點。」

2、通膨看法

Markowska 和 Simons 認為，Fed 也需改變通膨看法。Fed 在 3 月聲明中說，「通膨率持續低於 2%」，但現況不再如此，3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.6%，木材和農作物飆漲，房價逼近 15 年高點。

鮑爾預料重申通膨壓力只是暫時性的，但花旗經濟學家提醒投資人留意，鮑爾是否會針對何種情況構成政策轉變提供指引。

Fed 主席鮑爾。圖: AFP

線索之一是 Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 最近表示，如果今年底通膨率沒有低於 2021 年中旬的數據，FOMC 可能需要重新評估通膨壓力是否為持續性的。但無論如何，要讓 Fed 改變對通膨看法，需要至少好幾個月的數據佐證。

3、是否談到削減購債

花旗經濟學家表示，4 月會議最主要風險，將是 Fed 暗示提早削減購債的時間點正在靠近，不過大部分觀察家認為 Fed 現在討論減碼時間過早。

投資人可留意鮑爾的經調整失業率 (包含已被解雇卻被錯誤歸類在「受雇但未返回工作崗位」的一群，以及最近退出勞動力市場的人，包括停止找工作者)。截至 3 月，經調整失業率下降到 9.1%，但還未達到充分就業目標。

高盛經濟學家預估，FOMC 將在今年下半年暗示減碼，並從 2022 年初開始減少購債規模 (目前每月購債 1200 億美元)，每次開會減債 150 億美元，代表約需一年的時間。

高盛還說，Fed 停止購債後會等至少一兩季讓市場消化，代表升息時間點可能落在 2023 年年中。這呼應波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 最近的說法，即升息還有兩年才會成為更重要的問題。

4、IEOR 調整

Jefferies 經濟學家表示，FOMC 更迫切的問題是如何因應短期利率下滑的壓力。3 月會議紀錄中，鮑爾表示「如果隔夜利率面臨下滑壓力，在即將召開的會議、甚至會議之間調整利率可能是合適的，以確保政策有效執行，和聯邦基金利率保持在目標區間內。」

因此市場揣測，Fed 可能在 4 月會議中調整 IEOR。不過 Jefferies 的經濟學家預測，調升 IEOR 機率 不到 50%。