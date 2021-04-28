ADB上修亞洲開發中國家GDP預測 台灣2022年料增長3%

亞洲開發銀行 (ADB) 週三 (28 日) 公布最新展望報告，亞洲開發中國家 2021 年的國內生產毛額 (GDP) 成長率上修為 7.3%， 2022 年 GDP 成長率也上修至 5.3%。台灣方面，ADB 預測 2021 年的 GDP 成長率為 4.6%，2022 年將成長 3%。

亞洲開發中國家的消費及出口復甦，GDP 成長率將超越疫情前 2019 年的年增 5%。然而印度等國家的疫情嚴峻，因此經濟衰退仍有走向長期化的疑慮。

亞洲開發中國家指亞太 46 國及地域，包含台灣、中國、印度及東南亞各國。

亞洲開發中國家整體 GDP 之所以成長，與境內經濟規模龐大的中國等國家的出口及消費持續改善有關。

2021 年的 GDP 成長率預測會落在年增 7.3%，從 2020 年 12 月的預測 (年增 6.8%) 上修。2020 年受疫情影響而滑落，亞洲開發中國家 GDP 年減 0.2% 。

然而由於部分國家的疫情仍無法受到控制，主要產業之一的觀光業大幅衰退。ADB 首席經濟學家澤田康幸表示，疫情再度擴大及新冠疫苗接種計畫進展緩慢等，仍是主要風險。

疫情嚴峻的印度，2021 年的 GDP 成長率預測年增 11%，2022 年預測年增 7%。與 2020 年的年減 8% 相比，企業活動仍有大幅度的復甦。

不過，印度當地疫情連日創新高，東南亞的疫情也再度惡化，柬埔寨及寮國的首度等地實施封城，防疫限制再度擴大。ADB 表示如果狀況改變，將反映在今年 7 月的報告當中。