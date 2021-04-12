鮑爾：美國經濟正處拐點 成長與就業將加速向上

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，美國經濟正處於拐點，預計未來幾個月內經濟與就業將加速成長，不過新冠疫情仍是一大威脅，並重申，聯準會將等到經濟完全復甦才會升息。

鮑爾在 CBS 周日 (11 日) 播出的《60 分鐘》訪談節目中表達對經濟的樂觀看法，「我們認為經濟正處於即將加速成長的時點、就業也將強勁增長。」他還表示，Fed 預測未來連續數月，每月可創造近 100 萬個就業機會。

鮑爾指出，美國經濟顯然正處於拐點，這是疫苗廣泛施打，以及有強力的財政、貨幣政策支持。他認為未來數月就業增長將十分強勁，其中受疫情衝擊最嚴重的服務業低薪勞動者，應該可以見到恢復。

他再次警告，新冠病毒尚未完全被擊退，疫情可能再度惡化，這是目前經濟面臨的主要風險。他認為美國太快解封、人們太快回到生活習慣，導致確診病例再度激增，呼籲民眾保持社交距離並佩戴口罩。當疫苗擴散開始趨緩並且可以控制，那麼經濟就能前進得更快速。

鮑爾重申，Fed 計畫等到經濟完全復甦才會升息，今年是極不可能。他並稱，Fed 樂見通膨率適度高於 2%，但並不希望明顯高於 2% 並回到 1970 年代的高通膨時代。

