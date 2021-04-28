聯合國：疫情期間中國出口占比大增 但可能觸頂

據報導，聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 近日表示，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間，中國在全球出口中的佔比增長至近 15%，然而，隨著國內需求和勞動力成本的上升，中國在全球出口的主導地位可能很快就會觸頂。

數據顯示，在 2020 年，中國在全球貨物出口總額中佔比最大，達到 14.7%，高於 2019 年時的 13.2%。美國則是以 8.1% 的佔比位居第二，德國以 7.8% 的佔比位居第三。

報告中認為，中國出口的成長趨勢將持續，第一季中國出口額年增近 50% 達到 7,100 億美元。

UNCTAD 表示，總體而言，中國很可能在短期內仍將會是全球主要的出口大國。但是，該國出口在全球經濟中的主導地位，很可能「 正在接近頂峰 」 。

UNCTAD 說道，相關的原因可能是中國越來越依賴國內而不是海外需求，勞動力成本上升以及自動化程度的提高，很可能促使更多的製造業回流到已開發國家。

此外，地緣政治緊張局勢和缺乏解決社會和環境問題的全球行動，都可能會導致「去全球化」，將會對像中國這樣的主要出口國，造成高於平均水平的影響。

UNCTAD 也表示，幫助中國成為出口大國的主要原因之一是 2001 年加入世界貿易組織 (WTO)。在當時，中國在全球出口中的占比不到 5%。

據中國海關總署公布的數據顯示，中國第一季出口額達到 4.61 兆人民幣，年增 38.7%。