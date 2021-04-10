Fed副主席：年底通膨率數字是關鍵 若高於2%將納入決策考量

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周五 (9 日) 表示，今年底的通膨數據將是研判通膨上升趨勢是暫時性還是持久現象的關鍵，如果進入 2022 年沒有反轉的趨勢，將須把通膨情勢納入決策考量。

克拉里達表示，Fed 假設今年通膨將升溫，並在年底回落到 2%，如果情勢未如意料中發展，Fed 將有因應的工具。

他說，強勁的需求，潛在的供應鏈瓶頸，都可能讓通膨從去年疲軟態勢中反彈，並且導致未來幾個月的物價漲幅超越 Fed 的 2% 目標，「我們的基本假設認為通膨上升是暫時性的，今年稍晚會回落到 2%... 如果到了明年，物價漲幅未削減，我們將須納入考量。」

根據 Fed 最新預測，今年通膨率可能達到 2.4%、遠高於目標，但明年就會回落到 2%，2023 年將升到 2.1%。根據點狀圖，基準利率可能在 2023 年之後的某個時間點調升。

克拉里達表示，疫情本身帶來的衝擊相當罕見，就算物價上漲，但就業市場還是有需要修補的大洞。

澄清有關購債調整的市場傳言

紐約聯邦準備銀行官員日前一席發言引發市場揣測 Fed 可能透過購債以抑制美國公債殖利率的揣測，20 年公債殖利率周四陡降。對此克拉里達表示，該言論單純只是在描述 Fed 政策如何執行，並非宣布政策改變。

管理紐約聯準銀行 7.7 兆美元系統公開市場帳戶 (System Open Market Account) 持有證券和現金的官員 Lorie Logan 周四說，美國財政部去年恢復發行 20 年期公債，導致流通中的 20 年公債增加，並補充說，由於抗通膨債券 (TIPS) 發行量增加速度一直慢於支付利息的債券，且近期債券淨發行預計也會保持在高水準，預計債券部位的結構將繼續演變。

她說：「我們計畫對所購買種類進行微小的技術調整，並更加頻繁地更新對所購類型的分配，以保持名義公債和抗通膨債券的流通供應量大致成比例。我們計劃在接下來幾個月的正常計畫購買中，宣布這些消息。」

克拉里達解釋，Fed 每月購債計畫目的在反映美國財政部發行的不同種類證券，當有變化發生，Fed 也必須進行調整，「但這並非試圖某種意圖影響特定利率所進行的扭轉，我不會把這件事定義為『扭轉操作』。」