Fed褐皮書：美國經濟復甦加速 短缺及供應鏈問題受關注

美國聯準會周三 (14 日) 發布最新褐皮書報告，指出美國經濟復甦加速，在財政支持提振下，更多消費者打開錢包，在旅行和其他商品上支出更多。

與此同時，被疫情重創的勞動力市場也有所改善，更多人回歸工作崗位，製造業、建築業以及休閒和旅館業的招聘速度最快。

但聯準會也指出，美國經濟中有幾個部門的勞動力和材料短缺問題正在加劇，可能造成通膨提高。

短缺問題加劇

在報告中，聯準會 37 次提及「短缺」，比 3 月份的 10 年高點還多出 6 次，是疫情前的 12 倍以上。在疫情爆發 1 年多後，人們對短缺的關注焦點，集中在全球供應鏈問題和經濟反彈下需求的成長。

達拉斯、費城和舊金山等地區分行，均提到長達一周的蘇伊士運河堵塞，是造成短缺的原因。

地區性評估中有 9 次提及與微晶片和半導體相關的短缺，與 3 月份的次數相同，但 2021 年 1 月報告提及的次數為零。

聯準會表示，由於疫情導致智慧手機、電視機和電腦訂單激增，半導體製造商將更多的產能分配給消費產品，並使汽車產業遇到晶片採購難題。

旅遊業樂觀復甦

聯準會對整體經濟表現顯得樂觀，尤其是旅遊業，這得益於人們對休閒活動和旅行的需求回升，原因在於春假、疫情限制放鬆、疫苗接種增加以及最近的刺激支出等因素。

褐皮書強調了一些企業在復工、增加產能和試圖招聘工人時，正在考慮的策略。一家人事服務公司對克利夫蘭 Fed 分行表示，薪資首次成為求職者的首要關注點，超過了工作類型。