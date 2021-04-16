〈財報〉大摩Q1營收創高、獲利翻倍 但Archegos爆倉總虧損逾9億美元

摩根士丹利 (MS-US) 公布 2021 年第 1 季財報表現亮眼，如同華爾街同業，在交易和投資銀行業務的挹注下，大摩公布 Q1 營收衝上紀錄新高，獲利較去年同期翻倍成長，但因遭捲入 Archegos 爆倉事件，大摩公布相關虧損高達 9.11 億美元。

儘管財報繳出好表現，受 Archegos 所致虧損拖累，大摩周五 (16 日) 開高走低，截稿前跌 0.77% 至 80.20 美元。

(圖：Google)

Q1 財報關鍵數據：

淨營收：157.2 億美元，年增 61%，優於 Refinitiv 共識預期的 141 億美元

淨利：41.2 億美元，年增 143%

稀釋後每股淨利 (EPS)：2.19 美元，年增 117%

調整後 EPS：2.22 美元，優於 Refinitiv 共識預期的 1.70 美元

(圖：摩根士丹利)

按業務表現來看：

機構證券業務營收：85.8 億美元，年增 65%

財富管理業務營收：59.6 億美元，年增 47％

投資管理業務營收：13.14 億美元，年增 90%

(圖：摩根士丹利)

具體來看，Q1 投行業務為大摩貢獻 26.13 億美元營收，較去年同期大增 128%，股票承銷收入呈爆炸性增長，報 15 億美元，較去年同期飆近 3 倍，並創紀錄新高，債券承銷收入報 6.31 億美元，年增 41%。

此外，固定收益營收報 29.7 億美元，股票交易營收報 28.8 億美元，均有所斬獲且優於市場預期。

大摩執行長 James Gorman 去年積極展開併購作業，分別砸下 130 億美元和 70 億美元，重金收購網路券商 E*Trade 和資產管理公司 Eaton Vance，藉此深耕大眾市場。其 Q1 財富管理業務營收增近五成至近 60 億美元，符合市場預期。

大摩執行長 James Gorman 表示，Eaton Vance 併購案的完成為投資管理部門帶來超過 1.4 兆美元的資產，加上財富管理業務的資金流入創下紀錄新高，使大摩在未來的經濟增長勢頭中取得有利位置。

發布財報之際，大摩也表示已在 Q1 恢復股票回購計劃，且已回購 21 億美元的在外流通普通股。

Archegos 爆倉事件衝擊

如同高盛、摩根大通等華爾街同業，大摩表示，在客戶的高度參與和交易量暴增之下，股票營收反映出衍生商品的強勁實力，但與單一主要經紀客戶信貸事件相關的 6.44 億美元，加上後續相關交易的 2.67 億美元損失，總計為該公司帶來 9.11 億美元的巨額虧損。