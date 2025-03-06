〈魏哲家親赴總統府〉沒有補助也不怕 加碼美國是因客戶需求 只要求這件事

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-06 18:40

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記者提問，台積電至美國加碼投資千億美元，有沒有得到美國承諾補助，魏哲家說，不論是自己個人或是整體台積電同仁，台積電從來不怕競爭，公司在哪個地方蓋生產線永遠都是最棒的，只要求公平，那就都不要補助。

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魏哲家說，台積電不怕沒有補助，公司不是因為補助才去美國，也沒有受到美方壓力，是因為客戶需求才去的。