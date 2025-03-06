〈魏哲家親赴總統府〉沒有補助也不怕 加碼美國是因客戶需求 只要求這件事
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-06 18:40
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家今 (6) 日親赴總統府，針對補助一事，台積電是因為客戶需求才加碼投資美國，坦白就算沒有美國政府補助也不怕，只要求公平對待。
記者提問，台積電至美國加碼投資千億美元，有沒有得到美國承諾補助，魏哲家說，不論是自己個人或是整體台積電同仁，台積電從來不怕競爭，公司在哪個地方蓋生產線永遠都是最棒的，只要求公平，那就都不要補助。
魏哲家說，台積電不怕沒有補助，公司不是因為補助才去美國，也沒有受到美方壓力，是因為客戶需求才去的。
魏哲家強調，台積電能夠成功，是因為與客戶互相配合、共同努力發展，有很多技術進步是跟客戶討論出來的，客戶也信任台積電，且技術不是只有一家能夠做得到，創辦人張忠謀也曾說過，台積電、供應商與客戶是個大同盟，之所以台積電進步特別快，就是因為三方共同合作，也是台積電贏對手的原因。
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