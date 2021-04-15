〈財報〉美銀Q1獲利翻倍成長 董事會批准250億美元股票回購計畫

美國銀行 (Banl of America) 周四 (15 日) 公布 2021 年第 1 季財報，如同高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US)，在交易和投行業務的助力下，美銀 Q1 獲利增超 1 倍至 81 億美元。因應經濟環境改善，美銀也自貸款損失準備金當中釋出 27 億美元，並宣布董事會已批准回購 250 億美元普通股。

財報利好激勵美銀 (BAC-US) 於美股盤前漲逾 1%，暫報 40.31 美元。

美銀周四盤前股價 (圖：Google)

Q1 財報關鍵數據：

營收：228 億美元，年增 0.2%，優於預期的 221 億美元

淨利：81 億美元，年增 102.5%

稀釋後每股純益 (EPS)：86 美分，年增 115%，優於 Refinitiv 調查分析師平均預期的 66 美分

業務營收表現：

消費銀行業務營收：80.69 億美元，年減 12%

全球財富和投資銀行業務營收：49.71 億美元，年增 0.7%

全球銀行業務營收：46.33 億美元，年增 0.7%

全球市場業務營收：61.98 億美元，年增 19%

疫情期間，因企業客戶減少支出，導致貸款需求下滑，消費銀行業務營收較去年同期減少 12%，至近 81 億美元。

然而，受惠於股市交易和 SPAC 上市熱潮，美銀 Q1 投行費用和股票承銷費用均寫下歷史新高，分別報 22 億美元和 9 億美元。

如同高盛和摩根大通，美銀交易業務同樣表現優異，Q1 固定收益業務營收年增 22％，至 33 億美元，股票交易業務營收年增 10%，至 18 億美元，交易營收超越分析師預期的 43.7 億美元。

作為全美資產規模次高的銀行，美銀去年提撥 113 億美元的貸款損失準備金，為疫情引爆債券違約做好準備。但政府的刺激計畫似乎緩解這項擔憂，大型銀行本季已逐步釋放更多準備金。

因宏觀經濟前景改善，美銀本季自貸款損失準備金釋出 27 億美元，並宣布一旦聯準會 (Fed) 取消限制，該行計畫進一步提高資本回報率，且董事會已批准回購 250 億美元的普通股。

美銀執行長 Brian Moynihan 發布聲明表示，雖然低利率持續挑戰收入，但貸款成本已有所改善，疫情和經濟的改善顯示出復甦力道正在增強。