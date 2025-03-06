德債暴跌引發連鎖反應 日本10年公債殖利率16年來首次升破1.5%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-06 14:42

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全球債券市場經歷一波顯著的拋售潮，主要受到德國政策轉變的影響，導致德國公債殖利率大幅飆升，進而波及全球債務市場，包括日本、澳洲和紐西蘭等地。

日本 10 年期政府債券殖利率周四 (6 日) 觸及 1.5%，創下 2009 年以來的新高。同時，澳洲和紐西蘭的基準 10 年期公債殖利率也紛紛上漲約 10 個基點。美國公債也連續第三天下滑。

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德國公債的這波劇烈波動，源於德國候任總理 Friedrich Merz 公布了一項大規模的財政改革計畫。這一計畫旨在釋放數千億歐元，用於國防和基礎設施投資，以應對美國削減對歐洲安全承諾所帶來的影響。此舉被視為德國財政政策的重大轉變，直接導致德國 10 年期公債殖利率飆升多達 31 個基點，創下自 1990 年 3 月以來的最大漲幅。

Fivestar 資產管理公司駐東京資深投資組合經理 Hideo Shimomura 指出，目前正處於經濟和國防政策的歷史性轉變之中。在這種轉變的方向明朗之前，難以對債券持樂觀態度。

三菱日聯資產管理公司執行首席基金經理 Masayuki Koguchi 也表示，投資者可能未預料到德國情勢的發展會達到如此程度，因此需要重新評估未來的看法。他強調，德國殖利率大幅上漲的影響非常強烈，並導致美國公債也被拋售。

德國公債的拋售也影響了歐洲其他地區的利率，歐元兌美元匯率更出現自 2015 年以來最好的三日漲勢，在歐洲央行政策會議前突破 1.07 美元。市場普遍預期歐洲央行將在周四的會議上降息 25 基點。然而，隨著德國增加國防和基礎設施支出的計畫浮出水面，市場對於歐洲央行進一步降息的押注有所減少，因為這意味著德國政府將需要發行更多債券來為這些支出提供資金。

與此同時，日本的債券殖利率也在上升。除了受到全球債市拋售潮的影響外，投資者也正在猜測日本央行將繼續升息。日本央行副行長內田真一在周三的演講中暗示，日本的基準利率仍將維持逐步上升的路徑。他表示，如果經濟前景得以實現，日本央行將繼續提高政策利率並調整貨幣寬鬆程度，並強調 2% 的價格穩定目標是關鍵。