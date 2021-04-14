〈財報〉小摩釋出5.2億美元貸款損失準備金 Q1淨利大增4倍

美股財報季今起由銀行業打頭陣，摩根大通 (小摩)(JPMorgan) 周三 (14 日) 率先公布 2021 年第 1 季財報，在強勁交易業務推動下，Q1 營收、獲利均優於預期。此外，隨著經濟復甦腳步加快，小摩宣布自貸款損失準備金釋出 5.2 億美元，帶動 Q1 淨利暴增近 4 倍至 143 億美元。

財報發布後，周三美股盤前交易，小摩 (JPM-US) 下跌 0.71％，暫報 153.00 美元。

(圖：Google)

2021 年 Q1 財報關鍵數據：

營收：331.2 億美元，年增 14%，優於 Refinitiv 調查分析師平均預期的 305.2 億美元

淨利：143 億美元，年增 399%

稀釋後每股淨利 (EPS)：4.50 美元，年增 477%，優於 Refinitiv 調查分析師平均預期的 3.10 美元

(圖：摩根大通)

業務表現：

消費銀行業務營收：125.17 億美元，年減 6%

企業與投資銀行業務營收：146.05 億美元，年增 46%

商業銀行業務營收：23.93 億美元，年增 11%

資產和財富管理業務營收：40.77 億美元，年增 20%

財報顯示，小摩 Q1 投行業務營收大增 2 倍多至 29 億美元，並超出預期的 26.5 億美元，主要反映各項產品服務費用增加。

另外，受惠於證券化產品和貸款業務的優異表現，Q1 固定收益交易營收報 58 億美元，年增 15%，超出市場預期的 8 億美元；股票交易營收報 33 億美元，年增 47%，超出市場預期的 10 億美元，各項產品均表現強勁。

淨利激增主要受到小摩回撥貸款損失準備金所提振，此外，企業和投資銀行業務的好表現亦幫助抵銷消費銀行業務的跌勢。

小摩董事長兼執行長 Jamie Dimon 表示，Q1 淨利的優異表現主要反映自家業務的強勁基礎，部分受惠於經濟狀況改善。包含自貸款損失準備金釋放出的 52 億美元資金。

從消費銀行業務來看，Dimon 指出消費者支出已回復至疫情前水平，較 2019 年 Q1 增長 14%。儘管支付恢復狀況佳，但貸款需求仍面臨挑戰。

展望未來，Dimon 表示在財政刺激、潛在基建法案、QE、強勁的消費者和企業資產負債表，以及疫情即將結束的樂觀氛圍之下，美國經濟仍將實現穩健增長。