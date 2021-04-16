〈美股早盤〉銀行股財報暫告一段落 道瓊標普開盤續創高 大摩由升轉跌

大型銀行財報發表本周暫時告一段落，對於經濟復甦的樂觀預期持續激勵美股創高周五 (16 日) 截稿前，道瓊工業指數漲 175 點或 0.5％，標普 500 指數漲 0.3％，兩大主要指數續刷新高，那斯達克綜合指數和費半則開高走低，分別跌 0.2％和 0.1%。在公布財報後，大摩開盤小漲後轉跌。

本周美銀 (BAC-US)、高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 陸續公布強勁獲利，提振投資人對於經濟復甦的期望。另外在美國零售銷售、失業金，以及中國今日公布創新高 GDP 增速等強勁經濟數據激勵之下，市場風險情緒持續高漲。

今日經濟數據面，美國 3 月新屋開工較上月暴增 19.4%，將新屋開工數推升至 2006 年以來最高水平，營建許可也較上月增長 2.7%，均優於預期和前值。

財報消息面，摩根士丹利盤前公布優於預期的財報表現，驚人的交易和 IPO 業務同樣帶動獲利翻倍成長。不過，大摩同時宣布，受對沖基金 Archegos 爆倉事件衝擊，相關損失總計高達 9.11 億美元，大摩開盤小漲 0.6％，隨後轉跌。

紐約梅隆銀行 (BK-US)Q1 營收獲利雖高於市場預期，但仍較去年同期下滑；PNC 金融服務集團 (PNC-US) 財報也表現優異。兩者開盤分別跌 3％和漲 2.8％。

既使公布一系列強勁經濟數據，美債殖利率周五仍上漲，截稿前暫報 1.590％。

其他資產方面，土耳其央行周五以高風險為由，宣布本月底開始禁止使用加密貨幣進行支付，帶動比特幣價格下挫，且連帶拖累 Riot Blockchain(RIOT-US)、Marathon Digital(MARA-US) 等區塊鏈概念股。

截至台北時間周五 (16 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 175.01 點或 0.51%，暫報 34211.00 點

那斯達克綜合指數下跌 25.28 點或 - 0.18%，暫報 14013.48 點

標普 500 指數上漲 11.41 點或 0.27%，暫報 4181.83 點

費半下跌 4.26 點或 - 0.13%，暫報 3267.07 點

台積電 ADR 上漲 0.08% 至每股 118.45 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.590%

紐約輕原油下跌 0.13% 至每桶 63.38 美元

布蘭特原油上漲 0.09% 至每桶 67.00 美元

黃金上漲 0.49% 至每盎司 1775.50 美元

美元指數下跌 0.05% 至 91.575 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

摩根士丹利 (MS-US) 早盤上漲 0.64％，至 81.34 美元。

摩根士丹利周五盤前公布 Q1 營收、獲利均優於預期，交易和 IPO 熱潮推動投行業務激增，手續費在內等投行業務費用高達 394 億美元，創下歷史新高，更帶動淨利大增 1 倍至 41 億美元。

此外，大摩也宣布與對沖基金 Archegos 相關損失總計高達 9.11 億美元。

Sunrun(RUN-US) 早盤上漲 3.06％，至 48.65 美元。

因看好公司未來增長強勁，加上近期股價疲軟帶來具吸引力的買入機會，Simmons Energy 將住宅太陽能板供應商 Sunrun 股票評級上調至「增持」(overweight)。

思科 (CSCO-US) 早盤上漲 1.51％，至 52.42 美元。

研究公司 Wolfe Research 分析師 Jeff Kvaal 表示，強勁的 IT 支出將能夠證明思科此前發佈的樂觀財測，預計思科股價有望攀升至 63 美元，較周四 (15 日) 收盤價上漲 22%。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月新屋開工年化總數報 173.9 萬戶，預期 160 萬戶，前值自 142.1 萬戶上調至 145.7 萬戶

美國 3 月新屋開工月增率報 19.4％，預期 12.6%，前值自 - 10.3% 下修至 - 11.3%

美國 3 月營建許可總數報 176.6 萬戶，預期 175 萬戶，前值自 168.2 萬戶上調至 172 萬戶

美國 3 月營建許可月增率報 2.7％，預期 1.7%，前值自 - 10.8% 上修至 - 8.8%

上圖為新屋開工月增率，下圖為營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 4 月密大消費者信心初值，預期 89.0，前值 84.9

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 投資長 Mark Haefele 表示，隨著經濟於未來加速重啟，我們認為牛市將保持穩固基礎。該公司持續看好周期性類股，並傾向非必須消費品、能源、金融以及工業股。

施羅德 (Schroders) 多資產基金經理 Remi Olu-Pitan 稱道，中國第 1 季 GDP 增速達 18.3%，創下紀錄新高，這將提振人們對於美國經濟增長前景的信心。

對於一些市場分析師來說，本周的企業表現可能只是接下來一系列財報優異表現的開始。

Principal Global 市場策略師 Seema Shah 便表示這才剛剛開始，過去數周甚至數月以來，我們已看到這種類股輪換，未來還有很長一段路要走。在如此強勁的經濟背景之下，股市確實處於良好位置。

法國巴黎資產管理 (BNP Paribas Asset Management) 市場策略師 Daniel Morris 表示，美債殖利率下滑導致通膨再交易 (Reflation Trade) 的某些方面受到質疑，在此情況下，投資人購入股票可望受惠於通膨和經濟活動。