賣光43個港口！李嘉誠嗅到新的危險訊號

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-06 11:50

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擁有巴拿馬運河港口特許經營權的長江和記實業 (00001-HK) 周二 (4 日) 深夜宣布將 80% 股份出售給貝萊德資產管理公司，專家分析指出，這場閃電般的交易背後是資本與地緣政治的終極博弈，也是一位老船長在風暴來臨前的緊急轉向。

根據長和集團公告，長和擬向貝萊德全數出售持有的和記港口控股 (HPHS) 及 和記港口集團控股 (HPGHL) 股權，兩者合計控制著和記港口集團 80% 的全球權益，資產涵蓋亞歐美洲 23 個國家的 43 個港口，涵蓋 199 個泊位及配套的智慧碼頭管理系統、全球物流網路等核心資源。

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更關鍵的是，此次交易將涉及和記港口集團持有的巴拿馬港口公司 90% 股權，後者持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克裡斯托瓦爾兩個港口。

根據公佈，和記港口集團出售資產的總企業價值已協定為 228 億美元 (約人民幣 1657 億元)，而此交易的收益分配、基本條款和關鍵條款已原則上達成，正待最終文件確認，相關文件將在下月 2 日或之前簽訂。交易完成後將是長和歷年最大出售資產專案。

如此大的動作不禁讓人想到美國，過去幾天便有消息傳出，貝萊德牽頭的一個投資集團開始將巴拿馬運河的航運「美國化」。美國總統川普此前曾多次表示，美國必須重新控制巴拿馬運河，甚至稱出於「經濟安全需要」不排除通過「軍事或經濟脅迫」手段奪取巴拿馬運河控制權的可能性。

數據顯示，巴拿馬運河承擔著全球 6% 海運貿易量，美國是巴拿馬運河最主要的使用者，占運河貨運量的約 74%。 其次為中國，約佔 21%。

其次，美國曾是巴拿馬運河的修建方。巴拿馬運河的修建過程頗為曲折，前後花了 300 多年時間，從西班牙到法國，後來是美國，最後於 1914 年 8 月正式開通。美國一度賺麻了，從 1920 年到 1980 年六十年間，美國向運河過往船隻收取過路費高達 450 億美元，而巴拿馬只分到 11 億美元。

1930 年，美國根據它強加於巴拿馬政府的一項不平等條約，永久佔領、使用和控制運河區的權利。直到 1999 年 12 月 31 日，在世界輿論壓力下才將運河管理權都交還給巴拿馬。

至於李嘉誠和巴拿馬運河的淵源則要追溯到 1997 年。當年，長和旗下的和記港口巴拿馬港口公司取得巴拿馬政府授權 25 年，在當地經營巴拿馬巴爾博亞和克裡斯托瓦爾兩個港口，並於 2021 年屆滿後自動續約 25 年。

專家認為，李嘉誠旗下長和集團此時撤退也給自己留了後路。該集團在公告中特意強調，出售資產不包括任何和記港口集團信託股權，即該信託在中國香港和中國營運的港口，包括鹽田國際、香港國際貨櫃碼頭等戰略資產。某種程度上，這也是李嘉誠「回歸策略」的一個縮影。

回顧李嘉誠的商業布局，簡直是一部「危機預警教科書」。2013 年，他拋售中國房地產，趕在房市調控前套現數百億，到了 2020 年，他又撤離英國，脫歐僵局中甩賣酒吧、電網，而英鎊 2 年後暴跌 20%，今年又從巴拿馬撤退。