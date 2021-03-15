美債殖利率飆升股債震盪 投信：長線回歸基本面

美債殖利率飆升，引發風險性資產震盪，但投信認為，美債殖利率主要衝擊短債表現，信用債券表現可望優於投資等級債與公債，從長線角度來看，債券評價將回歸基本面。

美國公債殖利率攀升至 1.5%，導致股債等風險性資產價格隨之震盪。聯博投信認為，短期債券價格會受到利率走升的影響，信用債券表現優於利率敏感度較高的投資等級債券與公債。

聯博投信固定收益投資策略師江常維表示，此波利率走升的主要原因由二，包括因應疫情，美國政府推出大規模的財政刺激政策，加上解封後經濟活動仍面臨供給面吃緊的因素，推升通貨膨脹預期水準，造成美國國庫券殖利率走升。

第二，美國國會再通過 1.9 兆美元的財政刺激法案，投資人樂見經濟活動強勁復甦，也成為推升利率上漲的力道之一。

聯博投信預期，今年市場利率水準將呈現「階梯式」的攀升趨勢，也就是「快速走升－盤整階段－再度走升」的循環，目前聯準會似乎尚未干預利率走勢，倘若利率攀升幅度擴大，或進一步對風險性資產造成顯著影響，屆時聯準會料將採取必要政策工具，維持市場與經濟活動的穩定。

面對利率與通膨走升的環境，江常維建議，相較其他資產類別，債券的長期總報酬主要來自票息收益，而非單靠價格變動，因此當短期的市場價格反應利率走升預期後，透過長期且持續的投資，可獲取隨著利率走升而變得更具吸引力的收益水準，更彰顯時間對債券投資的重要性。

江常維指出，目前高收益債券相對於投資等級債券、公債更具有收益優勢，在經濟持續復甦的環境下，全球高收益債券仍可望有持續的表現，從歷史經驗來看，自 2007 年金融海嘯以來至 2020 年底，彭博巴克萊全球高收益債券指數在景氣落底後，上漲期間平均為 23.6 個月。