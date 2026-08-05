鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-05 13:30

印度央行 (RBI) 周三 (5 日) 宣布將基準利率維持在 5.25%，這是央行連續第五次維持利率不變。儘管印度的零售通膨率已突破了 4% 的中期目標，由總裁馬洛特拉 (Sanjay Malhotra) 領導的貨幣政策委員會仍全體一致投票通過維持回購利率，並保持中立的政策立場。

印度央行維持利率不變 在通膨壓力與地緣政治迷霧中尋求韌性(圖:shutterstock)

數據顯示，受油價飆升影響，印度 6 月份消費者物價指數 (CPI) 觸及 18 個月高點 4.38%。雖然整體通膨超標，但馬洛特拉強調，核心通膨 (不含食品與能源) 仍維持在 3.7% 的適度水準，且目前尚未看到價格壓力全面擴散的跡象。

‌



央行預計，整體通膨將在第三季達到峰值後回落，並將全年度通膨預測從 5.1% 略微下調至 5.0%。

印度目前仍是全球增長最快的主要經濟體之一，1 月至 3 月季度的 GDP 成長率達 7.8%。然而，未來的經濟前景顯得「模糊」。馬洛特拉指出，西南季風的不確定性、聖嬰現象 (El Niño) 以及中東地區 (特別是伊朗) 的衝突，都為成長帶來挑戰。

由於印度約 85% 至 90% 的燃料需求依賴進口，地緣政治引發的能源價格波動是最大的隱憂。

政策公布後，印度基準 Nifty 50 指數表現持平，10 年期國債殖利率則下滑至約 6.77%。在匯率方面，儘管印度盧比在政策公布後交易價格略有回升，但受資本外流與地緣政治導致的美元走強影響，盧比今年仍是亞洲表現最差的貨幣之一。