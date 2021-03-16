【台新投信】美債利率彈升! 買債掌握「短、新、高 ｣ 三要訣

受財政刺激、疫苗接種、經濟重啟等消息影響，通膨預期升溫，美國 10 年期公債殖利率突破 1.5%，在殖利率曲線趨陡下，股債皆大幅震盪。台新投信指出，在利率風險升高下，債券投資應掌握「短、新、高? 三要訣，亦即優先布局新興短期高收益債券，因其具有利差較歷史低點仍具收斂空間、受惠於經濟成長下的美債利率彈升、龍頭企業高現金債務比及存續期短得降低利率風險等四利基，能有效強化資產防禦力。

台新新興短期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人尹晟龢表示，新興公司債 2020 年違約率約 3.5%，僅有美高收一半。因新興龍頭企業多維持謹慎現金管理，新興公司債的現金與債務比 (Cash/Debt Ratio) 約 34%，足足比美國公司債的 24%，高出 10%；在高收益債方面，新興高收益債之現金與債務比為 27%，亦較美國高收益債的佔比 16% 大幅高出 11%。在穩健的財務體質下，估計新興公司債 2021 年違約率仍將維持低檔。

尹晟龢指出，新興短期公司債有四項優勢：一、新興國家利率高，新興美元公司債具優勢；二、有能力發美元債的新興市場企業都是當地龍頭企業，財務體質健全，債券品質往往具有投資等級的水準，因此，新興美元公司債違約率比預期低；三、新興美元公司債規模持續攀升，種類豐富多元；四、新興國家仍有充分資源因應危機，復甦可望領先。整體而言，低利率仍是長期趨勢，新興高收具高息收優勢，且 2021 年新興市場經濟增長可望優於全球，原物料和大宗商品將迎來牛市，看好資金續湧入新興債券基金，新興美元公司債尤具優勢。

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、? 穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國 Rule144A 債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。