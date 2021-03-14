美債殖利率牽動台股 外資回補成反彈關鍵

台股隨美股回神周線收紅，法人認為，目前指數仍處於高檔，只要美債殖利率持續彈升，市場恐將再次獲利了結提款落跑，但在基本面無虞、外資回補的情況下，指數仍有上漲空間。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示， 近期盤勢不再只有電子股獨強，但要注意的是，指數現階段點位於相對高檔位置，只要市場有風吹草動，很容易成為資金獲利了結的理由。

葉獻文進一步指出，未來美債殖利率如果持續走升，恐怕再次使台股在內的全球股市回檔整理，不過台股基本面佳、企業獲利成長、殖利率全球排名名列前茅，仍可望吸引資金進駐的優勢。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸則認為，大盤走勢主要仍看美公債殖利率變化，短線上台灣經濟復甦基本面不變，科技產業並無表現不良，反而訂單與銷售需求仍在，惟科技股仍受到美股影響，短線較偏整理格局。

郭修伸指出，市場因轉單、疫情、貨櫃運輸與客戶基於保守心態提高庫存水準，皆使得零組件包含晶片、被動元件、載板等產能吃緊，甚至出現漲價狀況，而此一現象預估要到第 1 季後才有望紓解。

根據安聯投信台股團隊預估，台股企業今年獲利可達 22.8%，其中科技類股獲利預估成長兩成以上，金融類股則可能會受到投資收益表現而有所影響。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近日台股受惠於電子股成交比重回到七成以上，交投增溫有助於支撐大盤走勢，儘管目前看來資金動能仍充沛無虞。儘管評價面較高，但企業獲利成長及台灣科技產業地位改變成為強而有力的動能。

在產業面，蕭惠中表示，目前未見庫存調整跡象，供給面短缺持續。NB 族群需求持續上調，伺服器增溫，智慧型手機出現雜音，主要為 iPhone 銷量預估下修。晶圓代工、封測、IC、記憶體、載板、面板以及被動元件供需吃緊至少持續至今年中旬。