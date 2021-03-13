美債殖利率攀升 科技股波動重返疫情崩盤時水準

今年 3 月對投資人來說將又是一個難熬的月份。隨著美國 10 年期公債殖利率突破 1.6%，加上經濟前景好轉使投資人目光集中在成本較低的景氣循環類股，科技股面臨的不確定性正與日俱增。

自美股去年在疫情期間崩盤之後，那斯達克 100 指數在 3 月至今 10 個交易日當中，有 8 個交易日的漲跌幅在 1% 以上，波動劇烈的程度，是自去年疫情爆發引發美股進入熊市以來前所未見。

John Hancock Investment Management 投資管理公司的聯合投資策略長 Matt Miskin 表示：「過去一年來的事件影響股市走向，因此這些科技巨頭出現價格修正時，投資人要保持謹慎。若沒有基本面因素推動，科技股將很難強勢回歸。」

那斯達克 100 指數本周一下跌 2.9%、周二上漲 4%，接著在後面連續 3 個交易日中都改變走勢，累計一周以來下跌 0.9%。

令投資者擔憂的並非那斯達克 100 指數走跌，而是美國公債殖利率的威脅。當美國 10 年期公債殖利率攀高，科技股通常會下跌，呈相反走勢。

美國 10 年期公債殖利率周五升至 1.642%，逼近一年新高水準。殖利率上升讓投資人有動機將資金轉向收益相對穩定的債市，而通膨往往會抑制成長型公司未來預期收益。

Ned Davis Research 的投資策略師示警，如果美國 10 年期公債殖利率上升至 2%，可能會導致那斯達克 100 回跌 20%。

紐約投資公司 Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 也認為，科技類股不太可能出現低於兩位數的回檔。

Maley 說：「科技類股泡沫化的情形必須消除。自科技類股去年 3 月以來的反彈後，並無呈現不健康的走勢。如今回落時機成熟，但我不確定會拉回 10% 或者是 15%。在如此大幅度的回檔後，將能替未來走勢打下穩健的基礎。」

影響科技股走勢的另一大阻力就是周期性價值與長期股票的輪動，這種情況幾乎在之前的每個經濟周期開始都出現過。

總體來說，那斯達克 100 指數本月下跌 0.2%，而標普上漲 3.5%，兩者之間的差距是自 2016 年 4 月以來最大。

這影響投資人對未來價格波動的預期。美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）的那斯達克指數期貨波動率在 30 附近徘徊，而恐慌指數為 21，兩者差距達到去年 9 月以來最高水準。

Glenmede 投資長 Michael Reynolds 認為市場波動將持續下去。「在疫情開始前，成長股表現就已經超越價值股，疫情爆發後更加速這個情形。不過我們現在看到相反的情勢，殖利率顯著上升，而成長股對殖利率上升非常敏感。」

Cresset Capital 投資長 Jack Ablin 表示，儘管科技股表現不佳，仍有大量資金湧進投機性更強的資產，例如今年比特幣的價值幾乎翻倍。