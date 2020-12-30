英特爾跳空大漲近5%！避險基金喊話：強敵環伺盡速轉型

由明星操盤手羅布（Daniel Loeb）領軍的美國避險基金 Third Point 週二 (29 日) 表示，英特爾已輸給了台積電、三星和 AMD，他要求英特爾探索戰略替代方案、加速轉型的步伐。

週二盤中此消息傳出後，英特爾 (INTC-US) 跳空飆高，漲勢強勁，一度來到每股 50.67 美元單日高點，終場收紅 4.93% 至每股 49.39 美元。英特爾今年迄今股價下滑約 18%，市值在過去一年裡損失了 600 億美元，反觀對手 AMD 市值幾乎翻一倍，標準普爾 500 指數上漲了 15%。

避險基金 Third Point 最近收購英特爾規模 10 億美元的大量股份，成為英特爾大股東。掌管 Third Point 的羅布週二致函給英特爾董事會，要求英特爾探索戰略替代方案，積極轉型。

羅布寫道：「英特爾製造業失去領先地位的和其他錯誤，讓數家半導體競爭對手得以利用台積電和三星的工藝技術實力，並以英特爾為代價贏得可觀的市佔… 與此同時，AMD (AMD-US) 已蠶食了英特爾核心個人電腦 (PC) 和資料中心 CPU 業務的市佔。」

羅布週二於信中警告，英特爾喪失了製造能力將引發國安危機。

羅布稱：「若英特爾沒有立即改變，我們擔心美國獲取領先的半導體供應的機會會受到影響。這將迫使美國更加依賴地緣政治不穩定的東亞為 PC、資料中心、關鍵基礎設施等所有領域提供動能。」

英特爾必須能夠為亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等大型公司生產產品，這些公司正在開發自己的晶片設計，並在海外生產。

羅布建議：「考量到這些挑戰和其他挑戰，我們建議董事會聘請一位聲譽卓著的投資顧問來評估戰略選擇，包括英特爾是否應繼續成為垂直整合製造商 (IDM)，並將出售 (撤資) 潛在失敗的收購。」

對此，英特爾最新聲明表示，歡迎所有投資者就提高股東價值提出意見，本著這種精神，英特爾將與 Third Point 合作，以提高股東價值。

全球晶片供需失衡之際，晶片設計已進入戰國時代，英特爾獨霸時代宣告終結，繼蘋果今年 11 月推出自家 Arm 架構 M1 晶片後，Google、微軟也相近投入研發自家晶片。

英特爾今年 7 月宣布因產量目標落後，延遲推出 7 奈米製程處理器至少 6 個月，並考慮將外包製造業務，促使 AMD 取得領先優勢，為台積電 (TSM-US) (2330-TW) 持續創造利多。