罕見挑戰川普！麥康奈爾延後2000美元紓困金提案表決

參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週二 (29 日) 罕見挑戰美國總統川普，延遲他要求的現金支票加碼表決，並敦促參議院推翻川普對國防授權法的否決權，讓這位同黨總統在距離下台不到一個月之際面臨新挑戰。

川普週日正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案，趕在最後一刻避免聯邦政府關門，不過他仍要求現金支票應自 600 提高至 2000 美元。加碼紓困金的提案週一獲得眾議院批准並送交參議院表決，但共和黨人並不支持擴大支出，讓參院面臨難關。

麥康奈爾週二稍早表示，參議院本週將著手處理這三個優先事項，包括選舉完整性、對大型科技公司的限制，以及含 2000 美元現金支票的紓困案提案。

川普隨即在推特上抨擊麥康奈爾過於「軟弱」和「疲倦」，再次敦促參議院將 600 美元的現金支票紓困提高到 2000 美元，並支持他的國防預算案否決權。

針對川普砲火，麥康奈爾擋下立即審理增加現金支票紓困的提案，並暗示將和討論川普提出的選舉完整性與對大型科技公司的限制一同審理。

參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，在解決新紓困案和國防政策法案之前，參議院不應休會。

民主黨人認為，包含 2000 美元現金支票的新紓困案可能使他們在 1 月舉行的喬治亞州決選中獲得優勢，此選戰將決定哪一方能控制美國參議院，並牽動未來拜登政府的政策通過的難易程度。

新紓困提案在參議院需要 60 票才能通過，代表需要 12 名共和黨議員的支持，迄今為止，至少有五名共和黨人表示支持支付更多的現金支票。

除了暫停紓困案商議外，麥康奈爾還拒絕川普對國防法案的要求，他表示 ：「對於軍人而言，沒有失敗這個選項，因此，國會作為他們的後盾，也不能輕言失敗，我敦促我的同事們明天投票時應再一次支持這項立法。」

眾議院週一也投票推翻川普對國防授權法行使的否決權，若參議院最終也表決通過國防授權法案，將是川普行使否決權首度遭到推翻。

川普先前表示，他之所以阻止國防立法，主因於反對以南北戰爭期間親奴隸制邦聯 (Confederate) 的將軍命名的軍事基地重新命名，此外，他還希望該提案推翻對社交平台的免責保護。