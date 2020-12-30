首款折疊 iPhone搶先看！爆料達人：蘋果2022年或2023年推出

知名科技達人 Jon Prosser 週二 (29 日) 在 Youtube 節目 Front Page Tech 爆料，蘋果首款折疊 iPhone 可能在 2022 或 2023 年發布，並且將支援 5G 技術。
Jon Prosser 週二爆料表示，蘋果 (AAPL-US) 已在中國深圳富士康的一家工廠開始測試折疊版 iPhone 設計，工作仍處於初期階段，螢幕採用由三星可折疊 OLED 面板。
三星和 Motorola 是目前市場上僅有的兩家提供摺疊手機的企業。Prosser 聲稱，蘋果可能會在 2022 年甚至 2023 年推出首款折疊 iPhone，並將支持 5G。
Prosser 分享了兩款折疊式 iPhone 的概念圖，暗示它可能具有類似對折、翻蓋的設計。
第一款手機跟之前 Prosser 曝光圖一樣，手機螢幕間有一個鉸鏈，設計類似微軟的 Surface Duo。第二款手機採翻蓋式設計，外觀類似三星 Galaxy Z Flip、三星 Galaxy Z Flip 5G 和最新的 Moto RAZR。
Prosser 表示，蘋果未來將會決定採用兩款設計中的一種。
最近熱門的 Apple Car 謠言滿天飛，Jon Prosser 回應，他的消息人士沒有提供 Apple Car 的相關消息。