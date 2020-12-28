本週操盤筆記：關注川普是否簽署新財政刺激、英表決脫歐貿易協議、小米11發表

本週國際財經大事包括關注川普是否簽署新財政刺激法案、英國表決脫歐貿易協議、小米集團發表新款手機小米 11 等，其中，市場最關注川普是否簽署新財政刺激。

本週操盤筆記 (1228-0101)

1. 關注川普是否簽署新財政刺激：

美國總統川普上週威脅不簽署國會通過的新一輪財政刺激法案，包括近 9000 億美元財政刺激和 1.4 兆美元的來年政府預算支出，川普要求，國會應把每人發放現金從 600 美元提高到 2000 美元。

若川普在本週拒絕簽署該法案，那麼美國政府將於下週二 (5 日) 凌晨零時起，因政府資金用盡而再度出現「政府關門」。

美國政府上一次出現政府關門，就是在川普任內的 2019 年，當時刷下美國政府歷史關門最長時間的 35 天，並造成 110 億美元的經濟損失。

2. 英國表決脫歐貿易協議：

英國與歐盟在 12 月 24 日平安夜達成了脫歐貿易協議，而英國議會將於週三 (30 日) 對此進行表決，市場預期，英國議會將予以通過。

而一旦英國議會也同意通過該協議，將意味著英國自 1 月 1 日起，將完全實現全面的政治和經濟獨立。

3. 小米集團發表新款手機「小米 11」：

週一 (28 日) 小米集團將發表新款手機「小米 11」，而受惠於華為遭美方列入實體清單的制裁，市場正看好小米 11 的銷售動能，小米集團股價已在上週多次刷新歷史新高。

值得注意的是，小米 11 手機也確定跟隨蘋果 iPhone 12，取消了隨機附贈充電器，小米董事長雷軍在週六 (26 日) 證實了該項消息。

4. 中國官方製造業 PMI：

週四 (31 日) 中國統計局將公布 12 月官方製造業，市場預期，中國 12 月官方製造業 PMI 將報 52.0，比上月 52.1 微幅下滑。

市場經濟學家分析，先前 11 月官方製造業 PMI 顯示，中國經濟復甦動力增強，企業消化成本能力上升，實體經濟活動在疫情緩和後也回穩，預計 12 月官方製造業 PMI 也將報喜，並且看好 2021 年中國 GDP 成長率將明顯反彈。