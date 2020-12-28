傳Panasonic將於2021年開始生產特斯拉新型電池

據報導，日本 Panasonic 正耗資數千萬美元建立新的產線，計畫於 2021 年開始生產新一代的特斯拉 (TSLA-US) 電動車電池。Panasonic 將生產的新電池是稱為「4680」的圓柱型 (cylindrical) 電池。

特斯拉多年來持續致力於自製電池的研究，但該公司也仍與全球電池製造商合作生產電池。Panasonic 一直是特斯拉在電池供應方面的主要合作夥伴。同時，特斯拉也從南韓的 LG 化學和中國的寧德時代 (CATL) 取得電池供應。

為搶得特斯拉訂單，Panasonic 計畫早一步進行試產。報導指出，Panasonic 正在現有的產線上為特斯拉 4680 電池建立一條新的電池產線。並計畫在 2021 年推出新款特斯拉 4680 原型電池。

在 10 月底的財報說明會中，Panasonic 的財務長梅田博和表示，一旦特斯拉公開 4680 電池的構思後，該公司就將開始研發生產，如今該公司正準備建造相關的產線。

在今年 7 月，LG 化學在全球 EV 電池市場的市占率已經從去年的 11% 激增至 25% 以上，超過了寧德時代和 Panasonic。

先前也傳出特斯拉正尋求入股 LG Energy Solution 以獲取穩定的電池供應。LG Energy Solution 是 LG 化學分拆的一家新公司。特斯拉的角度來看，投資 LG Energy Solution 將有助於公司採購到符合特斯拉電動車的電池，並減少電池供應方面的風險。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾表明，將繼續高度依賴電池製造商。業內專家表示，特斯拉很可能將持續與電池供應商合作，以促進新的創新。