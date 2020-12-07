本週操盤筆記：ECB利率會議、白宮疫苗會議、歐盟領導人峰會

本週國際財經大事包括白宮疫苗會議、歐洲央行 12 月利率會議、歐盟領導人峰會等，其中，市場最為關注白宮疫苗會議以及歐洲央行 12 月利率會議。

本週操盤筆記 (1207-1211)

1. 歐洲央行利率會議：

週四 (10 日) 歐洲央行 (ECB) 將召開 12 月利率會議，市場預期，歐洲央行將會推出更多刺激方案，以面對新冠疫情 (COVID-19) 帶來的經濟衝擊。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 10 月時即曾表示，歐洲央行更多刺激「已在路上」，市場估計，歐洲央行可能額外再釋出 5000 億歐元至 1.35 兆歐元的疫情緊急採購計劃 (PEPP)，並將購債期限自目前的 2021 年 6 月再向後延期。

2. 白宮疫苗會議

週二 (8 日) 白宮將與數間疫苗公司舉行會議，而美國食品藥物管理局 (FDA) 也將於週四 (10 日) 開會，來決定是否授予輝瑞、BioNTech 共同開發的新冠疫苗緊急使用權，而若一切順利，最快即可能於下週五開始分發疫苗。

3. 歐盟領導人峰會：

週四 (10 日)、週五 (11 日) 歐盟將召開領導人峰會，市場預期，本次峰會將重點討論歐盟 2021 年度的預算案，這份預算案，將包括規模 7500 億歐元的聯合經濟刺激。

4. 計票爭議最後截止日到期：

週二 (8 日) 為美國總統大選計票爭議的截止日期，按照美國聯邦法律，各州必須在週二之前結束有關總統大選的計票爭議，並確認勝選人，而若有州未能在週二之前完成計票，那麼根據選舉人團制度，不能再要求國會接受該州的投票結果。