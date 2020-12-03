〈美股盤前要聞〉美新冠肺炎住院數創新高 美股期貨走低

美國新一輪紓困措施談判持續爭持，美國新冠肺炎住院人數創下新高，美股期貨週四 (3 日) 走低。

1. CDC：未來幾個月恐將是美國公共衛生史上最艱難時期

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 週三 (2 日) 表示，美國約有 90% 的醫院位於「熱區和紅色區」，並且 90% 的長期照護機構都位於傳染程度高的地區。他預期未來幾個月將是美國公共衛生史上最困難的時期。

道瓊期貨跌 0.19%，標普 500 期貨跌 0.13%，那斯達克 100 期貨漲 0.18%。

根據 Covid Tracking Project 的數據顯示，美國新冠肺炎住院人數達到了 98,600 人，創下歷史新高。根據美國約翰斯霍普金斯大學發布的數據顯示，美國累計新冠肺炎確診病例超過 1390 萬例，死亡病例數超過 27 萬例。

Redfield 也說道：「不幸的是，我認為，在明年 2 月之前，美國累計死亡病例數恐將達到 45 萬人。」儘管疫苗即將問世，但到明年仍然將會有很長時間需採取防疫措施。他預期，直到 2021 年秋天，美國才有機會恢復舉辦大型聚會。他也估計，這場健康危機將使美國損失了至少 8 兆美元。

2. 高盛大幅上修特斯拉目標價

高盛發布報告大幅看多特斯拉 (TSLA-US)，表示目前電動車普及率上升與電池成本下滑的速度皆優於預期，將有助於提高利潤，且多國政府宣布將逐步停售燃油車。高盛對特斯拉評等從中立調整為買進，目標價自 455 美元上調至 780 美元，創華爾街最高，意味著特斯拉可從目前水準再漲約 35%。

高盛分析師 Mark Delaney 表示，電動車的滲透率正在加速上升，電池成本也持續下降，此外，多國政府紛紛推出燃油車禁令有利市場加速成長，預估 2030 年電動車將佔全球汽車銷量的 18%， 2035 年將進一步上升至 29%，屆時美國、西歐電動車的銷量更將達到 50%。

Delaney 表示，電動車經濟與監管趨勢確立下，未來電動車滲透率有很高機率會達到高盛看多的水準，預估 2030 年全球電動車普及率將達到 26%，2035 年達到 40%，其中美國將達到 66%，西歐則將提高至 60%。

3. 遭大摩降評 Palantir 重挫 12% 以上

大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 週三遭大摩降評，不僅延續 4 日跌勢，並經歷史上最糟糕的一天。

摩根士丹利將該股票評級自「增持」打落至「減持」。摩根士丹利表示，與同業相比，Palantir 的交易價格「溢價很大」，因其股價自 9 月 30 日上市以來翻升 2 倍以上。

摩根大通分析師寫道，「儘管今年第三季的結果強勁，凸顯了政府部門持續成長動力以及企業的成長加速，還有 25% 以上創紀錄的利潤率意味著基本面較最初預期有一些上升，但我們認為，自第三季以來大部份的增幅 (例如過去 2 週半股價漲逾 75%) 都與基本面以外的因素有關，包括強勁的散戶多單量擠壓了強勁的機構空單餘額。」

4. 波音傳獲瑞安航空 75 架 737MAX 大單

內消息人士報導，波音接獲歐洲最大廉航瑞安航空 (Ryanair) 多達 75 架 737 MAX 訂單，總金額上看 90 億美元，讓近年陷入失事陰霾的波音看到一線生機。

此訂單敲定後，將使瑞安航空 737 MAX 總訂購量提高至 210 架。瑞安航空已就此大單與波音公司進行長達數個月的談判，決定是否行使 75 架飛機的訂購權，以作為瑞安航空停飛對波音延後交機造成的損失補償。

對於波音而言，這將是波音 737 MAX 復飛後最關鍵的時刻，以目前每架 MAX 的開價約為 1.25 億美元來計算，此訂單價值約 90 億美元，有助於減緩波音目前因 460 架未交付 737 MAX 而造成的現金流失壓力。

不過貿易商表示，實際上飛機的售價通常接近報價的一半，瑞安航空有望取得 75% 的折扣。

5. 美國各州正調查 Facebook 計畫下週提反壟斷訴訟

據《路透》報導，多名知情人士表示，以紐約為首的美國 40 多州，正在調查 Facebook(FB-US) 是否違反反壟斷法，並計畫下週對這家社群媒體巨頭提起訴訟。

如果成真，這將是今年美國官方對科技巨頭提出的第二起重大訴訟，先前司法部在今年 10 月，針對 Alphabet Inc.(GOOGL-US) 旗下的 Google 提起訴訟。

知情人士說，多達 40 多個州簽署了這項訴訟，但消息來源未提出具體名單，也未說明具體準備控告內容。

之前也有人針對 Facebook 提出質疑，認為他們常透過收購，來消滅還在成長期的潛在對手，具體如 2012 年對 Instagram 和 2014 年對 WhatsApp 的強勢收購行動。