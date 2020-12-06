再出發 英歐貿易分歧恢復談判

歐盟與英國突然宣布暫停貿易磋商後，周六 (5 日) 歐盟執委會主席馮德萊恩和英國首相強生就此通話磋商逾 1 小時，雙方同意指示代表於周日恢復談判，為解決貿易分歧作最後努力。

兩人通話後發表聯合聲明指出，雙方意識到意見分歧的嚴重性，同意談判小組應該再努力，評估是否能解決歧見，聲明強調「如果無法解決這些問題，則無法達成任何協議。」

(圖片: AFP)

雙方團隊周日會在比利時布魯塞爾再次進行協商，之後強生與馮德萊恩於 12 月 7 日下午將再度通話。

歐盟與英國雙方談判官員未能解決的問題，包含在漁業、國家對企業的援助和未來爭議性問題解決方式等層面。

路透社引述來自雙方的消息人士指出，目前主要議題是有關法國要求在英國海域有捕漁權的問題，英國執政保守黨內部要求歐盟官員說服法國總統馬克宏讓步。

但法國方面最新的表態仍然強硬。法國歐洲事務部長 Clement Beaune 重申，如果法國認為最終達成的協議不利法國，法國有權動用否決權。

法媒提到若法國動用否決權，是否歐盟 27 國內部，特別是法國和德國間，會出現裂痕。Beaune 反駁表示，德國總理梅克爾支持法國的強硬立場，外界想看到歐盟內部出現分裂的想法不切實際。

英國今年 1 月 31 日正式脫歐，而在距離今年底的過渡期限一步步逼進，若英國與歐盟間未達成貿易協議，雙方貿易關係自 2021 年起可能回到 WTO 的框架下。在過渡期限內英歐間貿易、旅行和商務的相關等規定保持不變。

