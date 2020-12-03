〈貴金屬盤後〉美重啟新冠紓困談判 市場信心大振 黃金連2漲

週三 (2 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收高，係因美國重啟新冠疫情紓困方案的談判，提振市場信心，但公債殖利率上升可能到金價的上漲。

黃金多頭也提到，在 11 月至 12 月假期期間的實體黃金買氣強勁，這有助於提振近期交易價格。

美國重啟新冠疫情紓困方案談判

ICIC Bank 週三發布的分析報告指出，貴金屬價格受到「美國進一步財政刺激措施和全球貨幣進一步支持的預期」支撐。

美國眾議院多數黨領袖 Stany Hoyer 週三表示，他希望看到另一個新冠疫情財政刺激方案協議原則上最快本週末達成。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 11.30 美元或 0.6%，收每盎司 1830.20 美元。

FactSet 數據顯示，此為交易最活躍的黃金期貨自 11 月 23 日以來最高收盤價。週二因美元跌至 3 年低點，金價大漲 2.1%，為 3 週來最大單日漲幅。週一金價觸及 7 月 1 日以降最低收盤價。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 在報告中表示，「黃金的季節性轉變通常從 11 月的負面起，到 12 月 / 1 月間轉正面，似乎很快就會熱絡起來，因為 12 月現在已經鎖定 2.5% 漲幅。」

小非農報告遜色

小非農報告公布後，黃金價格小幅上漲。ADP 數據顯示，美國 11 月私人產業新增就業 30.7 萬人，低於預期。根據 Econoday 調查，經濟學家平均預期當月新增就業 42 萬人。

美元與公債

週二因美元跌至 3 年低點，金價大漲 2.1%，為 3 週來最大單日漲幅。

《 Sevens Report Research》分析師報告指出，「金價最終在美元大幅跌勢中立足，且紮實的通膨預期掩蓋了公債殖利率上漲的衝擊，這導致週二的上漲。」

「我們曾預期金價延續近期跌勢朝 1750 美元邁進，但有鑑於美元下跌趨勢和通膨預期上升，在這樣有支撐力的基本面背景下，黃金長期前景仍看漲。」

ICE 美元指數週三下降 0.2% 至 91.147。美元疲弱通常有利美元計價的大宗商品，因可提高對海外買家的吸引力。

大宗商品交易者也關注美國公債殖利率的上升趨勢，因為公債殖利率上升可能削弱不孳息的黃金和其他貴金屬的吸引力。

10 年期公債殖利率歷經前一日大漲後，週三維持穩定在 0.95%。

其他金屬商品交易

3 月白銀期貨價格下跌 1 美分或 0.04%，收每盎司 24.08 美元。

3 月交割的銅期貨價格小升 0.1%，收每磅 3.489 美元，守住 2013 年 3 月以來最高收盤價。

1 月交割的白金期貨價格上漲 0.8%，收每盎司 1012.10 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.9%，收每磅 2408.20 美元。