電動車投資加碼70億美元！通用汽車誓言超車特斯拉

為全力趕上特斯拉，通用汽車 (GM-US) 週四 (19 日) 表示，直到 2025 年通用汽車將在電動自駕車上投資 270 億美元，比原先 3 月份預估值增加 70 億美元，資本支出成長 35%，預計於 5 年內發表 30 款新款電動車。

通用汽車表示，目標 2025 年通用汽車全球電動車銷量達到 100 萬輛。

通用汽車執行長 Mary Barra 表示，他們的目標是超越特斯拉 (TSLA-US) 拿下成為北美銷售第一的電動車廠，並實現與燃油車類似的或更高的利潤率，但並未說明確切的目標年限。據統計，2019 年，特斯拉美國電動車市占約 75%，而通用汽車、奧迪等車廠近幾年推出的電動車款對特斯拉的銷售絲毫沒有任何影響。

通用汽車目前已發布 12 款電動車款，除電動皮卡 (Pickup) 外，凱迪拉克 Lyriq 跨界電車將於 2022 年第一季在美國上市，提前約 9 個月，其他 7 款 GMC、雪佛蘭與凱迪拉克也將提前發布，預計 5 年內發表 30 款新款電動車，其中超過 20 款車款專售北美地區

Barra 說，電動汽車將是創造通用汽車股東價值的核心，目前通用汽車的多數新車將採用該公司即將推出的「Ultium」電池，並以 23 億美元與 LG Chem 成立合資企業以生產車用電池。

通用汽車也表示，目前通用汽車有一半以上的資本支出和產品開發團隊都致力於電動自駕車的計畫，受惠於研發躍近 Ultium 電池最大續航里程已從 400 英里 (約 644 公里) 增加至 450 英里 (約 724 公里)。

通用汽車已著手研發下一代 Ultium 電池，預計屆時新一代電池將提供 2 倍的能量密度，成本不到目前電池的一半，有望在 5 年內將其電動車價格降低至目前燃油車的水平。