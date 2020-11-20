搶攻企業專網！Verizon攜手蘋果 補貼企業客戶換iPhone 5G手機

蘋果 (AAPL-US) 和 Verizon (VZ-US) 週四宣布一項計畫，Verizon 將資助企業客戶將整體智慧手機太換成蘋果 iPhone 12 任何一款。

Verizon 聚焦企業部門「Verizon Business」負責運行這個「機隊交換 (Fleet Swap)」計畫，蘋果沒有提供該安排的財務資訊。iPhone 12 系列是蘋果 5G 手機的第一個系列。

機隊交換計畫是以「0 前期成本、以及 0 至低的每月成本，以 Verizon 或其他營運商的設備來交換企業自家持有的設備。」

與前幾代網絡不同，使用毫米波的 5G 可打造企業專網，解決某些範圍難以用其他技術 (如 Wifi) 的問題。

專網是一種應用於特定目的、獨立運作的網路型態，和大範圍涵蓋的商用網路不同，能提供給人工智慧（AI）與物聯網（IoT）等應用整合平台。

打造專網有 3 大好處：1. 獨立運作，不受公共網路壅塞影響。2. 確保感測設備聯網的通訊品質，保障物聯網應用的可靠性（如遠端操作機械、無人搬運車）3. 與公共網路實體隔離，避免組織機敏資料外流。

Verizon Business 希望將這些服務賣給企業，使其用於新的應用，例如工廠地板配備傳感器機械，可生成數據更有利追蹤生產過程。

Verizon 週四表示，目前與公司通用汽車 (GM-US) 和 Honeywell (HON-US) 合作，在通用一家底特律工廠和 Honeywell 北卡羅萊州總部鋪設 5G 網絡。