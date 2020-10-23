通用推出悍馬電動皮卡 股價創下今年以來新高

美國通用汽車 (GM-US) 在日前正式推出了 GMC 全新的悍馬電動皮卡 Hummer EV，並宣布將在美國投資超過 20 億美元，以支持電動車發展。該公司股價在週四 (22 日) 一路上漲，創下今年迄今為止的最高收盤價。

Hummer EV 是一款性能強悍的皮卡車，擁有四輪轉向系統，可以在崎嶇不平的地形上以「螃蟹模式」行駛，4 輪都可轉向接近 90 度，使車輛能水平橫移。該車還擁有「Watts to Freedom」模式，從零加速到 60 英里 / 小時僅需 3 秒，採三馬達配置，輸出馬力高達 1 千匹，另外電池組容量達 202 kWh，能供應約 550 公里的續航力。

通用汽車在週三 (21 日) 時表示，Edition 1 版 Hummer EV 價格為 112,595 美元，在開放預訂後已經迅速完售，首批預計在 2021 年底交車。

通用在先前也宣佈，計畫投資約 22 億美元，針對美國當地汽車組裝廠進行改造，其中的 20 億美元主要用於增設田納西州 Spring Hill 工廠中的電動車產線，以作為該公司第三座電動車製造中心，該廠也計畫在未來生產旗下凱迪拉克 (Cadillac) 品牌的首款純電動休旅車 LYRIQ。

通用汽車在週四股價收於每股 37.41 美元，上漲 4.58%，並且使得該公司股價今年迄今上漲 2.2%。

美國銀行證券分析師 John Murphy 表示，通用汽車有著堅實的商業計劃，但卻並未反映在其股價中。「多年來，通用汽車一直是備受爭議的個股，但我們認為，通用汽車如今正在進行的未來核心轉型計畫，並沒有獲得大多數投資者應有的重視。」Murphy 說道。

通用汽車是底特律唯一一家今年股價上漲的汽車製造商，但其仍然遠遠落後於美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US)，特斯拉股價汽今已上漲了 400% 以上。