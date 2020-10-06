通用汽車將採用LG化學低成本電池 提高電動車價格競爭力

據報導，從明年起，LG 化學將為通用汽車 (GM-US) 供應每 kWh 價格低於 100 美元的電動車電池，通用汽車有望藉此壓低電動車的售價，提升市場競爭力。

業內人士透露，為壓低電動車價格，通用汽車將於明年起採用 LG 化學生產的袋式電池 (pouch cell)，每 kWh 成本將低於 100 美元。目前電動車電池的平均價格在每 kWh 120 美元至 130 美元之間，一旦電池的平均價格降到 100 美元以下，電動車價格將較一般汽車更具有價格競爭優勢。

LG 化學所生產的袋式電池，鎳含量為 90%，鈷含量僅為 5%，有助於壓低電池的價格，預期將為通用汽車 20 款新電動車提供電池。

由於鈷價昂貴，全球電動車電池廠致力於減少電池中鈷的含量，以降低製造成本。中國電池製造商所生產的磷酸鐵鋰電池 (LFP) 因不使用鈷，價格就低於每 kWh100 美元以下。

LG 化學以全球電動車市場為目標，並預期該市場將在 2022 年全面增長。目前該公司也已經開發出「無鈷」電池技術，有助於在未來持續降低電池內的鈷含量，以獲得更多競爭優勢。

如今電池產業正在迅速發展，電動車電池部門的獲利也逐步攀升。在今年 7 月，LG 化學在全球電動車電池市場的市占率已經從去年的 11% 激增至 25% 以上，超過了中國的寧德時代 (CATL) 和日本的 Panasonic。

LG 化學先前表示，決定在 12 月份分拆電池業務部門，新公司將專注電池業務，以加強專業技能和市場主導地位，並考慮將分拆後的電池子公司上市，以籌集發展資金，擴大規模，以滿足日益成長的電動車電池需求。

新公司預期將於 12 月啟動，目標是到 2024 年實現 30 兆韓元 (255 億美元) 的營收，而今年的預期營收為 13 兆韓元。