特斯拉確定年底前納入標普500指數！盤後飆漲13%

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 週一 (16 日) 宣布，特斯拉 (TSLA-US) 將於 12 月 21 日開盤前納入標普 500 指數，根據周一收盤價來看，特斯拉加入後將成為標普 500 指數中市值前 10 大企業之一，特斯拉盤後股價應聲大漲近 13%。

標普道瓊周一宣布特斯拉符合納入指數條件，特斯拉將於 12 月 21 日市場開始交易前加入標普 500 指數，特斯拉也將成為該指數最具影響力的成分股之一，權重將落於波克夏海瑟威 (BRK.A-US)、嬌生 (JNJ-US) 以及寶僑 (PG-US) 之間。

特斯拉高市值影響力舉足輕重，標普道瓊表示，將聽取投資界看法，決定一次納入還是分兩次納入。至於被取代的企業則將於稍後公布。

特斯拉週一收盤小跌 0.1%，收至 408.09 美元，盤後該消息傳出，股價應聲大漲 12.97%，截至截稿 7 時許，特斯拉股價達到 461 美元。

特斯拉股價日線圖 (圖: Google)

據標普道瓊規定，納入標普 500 指數的標準包含公司必須設立於美國，需在紐約證券交易所 (NYSE)、納斯達克或芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 上市，此外，公司市值必須超過 82 億美元，而且按照美國公認會計準則 (GAAP) 必須連續四季獲利。

特斯拉目前市值接近 3900 億美元，第三季獲利為 87.7 億美元，除了超出市場預期外，也達連 5 季的獲利的好表現，並在第三季繳出 13.9 萬輛交車量，刷新該公司紀錄。

儘管特斯拉 9 月時便已符合納入標普 500 指數的標準，但當時並未入選。如今確定納入，意味著特斯拉未來將因此擴大投資基數，並在前往藍籌股的路上邁出重大一步。