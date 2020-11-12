剖析拜登的美中科技戰戰略：加強防禦、低調進攻

華爾街日報 (WSJ) 剖析，美國總統當選人拜登上任後，美中關係或許會改善，但美中科技戰對立態勢不變，只不過和川普時代相比，拜登策略將調整為「低調進攻、加強防禦」。

WSJ 認為，抑制中國科技影響力是川普時代的主軸，也是他和繼任者之間立場差距最小的領域。分析師預期，包括針對中國企業的出口管制、華為禁令、對中國進口貨課徵關稅等，到了拜登時代不會改變。

這位歐巴馬時期的副總統也曾在競選期間，對中國利用科技掌控國家而非賦予公民權力表達質疑。拜登陣營的資深外交政策顧問 Antony Blinken 解讀，拜登認為世界可以分為「科技民主」和「科技獨裁」；從這一點得以一窺拜登主政的對中政策著力點。

拜登曾表示對 TikTok「有疑慮」，他說，這個短影音網站能取得許多美國年輕人的資料，將和盟國合作改善這個問題。

加強投資美國國內科技實力

除了對抗中國在科技領域崛起，拜登政府更多重心或許會放在強化美國科技實力之上，投資國內科技領域將比外交政策更重要，包括優先發展人工智慧 (AI)、半導體、5G 網路設備。

美國半導體產業協會 (SIA) 的統計顯示，美國生產的晶片僅占整體 12%，而亞洲卻掌握四分之三產量。

美國晶片業正在遊說政府，針對在美國內設廠和投資研發的企業提供獎勵，此提案已經獲得美國國會廣泛支持。

但科技業的「願望清單」五花八門且彼此衝突，某些晶片廠不樂見繼續實施出口管制，理由禁令不但對保障國家安全沒有太大助益，還衝擊晶片業者營收，導致研發支出低落；電信設備產業則樂見禁令延續，認為此舉彌補了北京補貼華為、美企處於競爭劣勢的局面。

可以確定的是，相較於川普時代許多政策總在出奇不意的情況下宣布，拜登時代對企業而言將代表這方面的不確定性降低，包括徵詢企業意見、與海外盟友在抗中方面共同合作。

中國科技分析師認為，對中國而言，無論拜登政府的政策如何改變，當局早就開始降低對美國科技依賴，意味著就算美國出口管制不變，中國都會更努力實現自給自足。