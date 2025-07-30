批印度關稅全球最高 川普宣布8月起課徵25%懲罰

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-30 21:40

‌



綜合外媒報導周三 (30 日)，美國總統川普同日宣布對印度進口商品課徵 25% 關稅，並批評印度的關稅「過高」且貿易障礙「嚴苛又令人厭惡」。川普還指控印度過度依賴俄羅斯能源和軍事設備，將面臨額外懲罰，新措施將從 8 月 1 日生效。

川普周三在Truth Social平台宣布對印度課徵25%關稅。(圖:Shutterstock)

美國總統川普在 Truth Social 平台宣布，將對印度進口商品課徵 25% 關稅，這是他第二任期貿易戰政策的最新宣示。

‌



美國總統川普在 Truth Social 發文強調「儘管印度是我們的朋友」，但仍將實施關稅懲罰。（圖: Truth Social）

川普在貼文中抨擊印度關稅「全球最高」，非貨幣性貿易障礙更是「各國中最嚴苛且令人厭惡」。他還指控印度「一直從俄羅斯購買絕大部分軍事設備」，並在烏克蘭戰爭持續期間成為莫斯科最大能源買家，因此將面臨額外懲罰。

8 月生效影響廣泛

這項宣布距離川普設定的 8 月 1 日貿易談判期限僅剩兩天。川普周三表示該期限「堅不可摧且不會延長」，並暗示數十個國家將面臨高達 20% 的新基準關稅，較 4 月宣布的 10% 更高。

根據耶魯大學預算實驗室周一發布的分析，美國消費者目前面臨 18.2% 的有效關稅稅率，為 1934 年以來最高水準，相當於 2025 年每戶家庭損失高達 2,400 美元。

蘋果 iPhone 恐受衝擊

蘋果去年從印度出口 170 億美元 iPhone，執行長庫克 5 月表示，預期本季開始「在美國銷售的 iPhone 多數將以印度為原產國」。

除智慧手機外，美國從印度進口的主要商品還包括化學品、塑膠、皮革製品、農產品和金屬。

新關稅稅率雖較川普 4 月威脅的 26% 略低，但仍較近年對印度進口商品平均 2.4% 的關稅大幅提升。

貿易談判陷困局

自 4 月「解放日」川普宣布對印度課徵 26% 關稅以來，華府與新德里已進行數周談判。據《金融時報》報導，印度貿易談判代表試圖維持對美國農產品的高關稅，包括對美國稻米課徵 70-80% 關稅，同時推動華府降低對印度出口勞力密集產業商品的關稅，包括寶石珠寶、紡織品、鞋類、皮革和手工藝品。

印度 2022 年對美國商品平均課徵 5.2% 關稅，主要從美國進口石油、水泥、石材、玻璃和機械設備。